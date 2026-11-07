養育費の未払いに耐えたシングルマザーの夕飯、20年後に息子が語った「優しさに救われた」

養育費が未払いのまま母子生活を続けた母親の実話コラムです。20年後に息子が語った感謝の言葉と、専業ライターの多彩な経歴をもとに、シングルマザーの日常を伝えます。

養育費が支払われないまま母子での生活を続けてきた一人の母親が、涙ぐみながら作った夕飯の記憶と、20年後に息子から告げられた感謝の言葉を綴った 実話コラム が公開されました。語り手は、国文学科を卒業し教員免許を取得したのち、 専業ライター として活動する執筆者です。本記事は、執筆ライターが取材または体験した実話をもとにしており、取材対象者が特定されないよう固有名詞などを変更して構成されています。

コラムの中心にあるのは、母親が「寂しい思いをさせた」と後悔を重ねてきた歳月と、その息子が大人になって語った「優しさに救われた」という言葉です。母親は、人を思いやることのできる優しい子に育ってくれたことが何より嬉しいと振り返っています。

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未払いの養育費と涙の夕飯、母子生活の始まり

母子生活の出発点にあったのは、養育費が未払いのままだった現実です。コラムの語り手である母親は、経済的に苦しい日々のなかで、息子のために夕飯を作り続けてきました。

その夕食は、涙ぐみながら作った煮込みうどんでした。大きな出来事ではなく、日々の食卓に並んだ一杯が、母親にとって忘れられない場面として残っています。

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母親は、息子に十分な思いをさせられなかったという後悔を長く抱えてきました。それでも、食卓を囲んだ時間が親子をつないできたことが、コラム全体を通して静かに伝わってきます。

煮込みうどんの味が息子に残した記憶

20年後、息子は母親に対して「優しさに救われた」と語りました。母親にとって、その言葉は過去の苦労に向き合う大きな支えになったと記されています。

母親は、自分の人生は寂しい思いをさせたという後悔ばかりだったと振り返りつつ、息子が人を思いやれる人物に育ったことを何より嬉しく感じていると述べています。養育費の問題が解決されないまま過ぎた年月と、親子が互いを思い合う現在が、同じコラムのなかで対照的に描かれています。

母親は、あの日の煮込みうどんの味を今もずっと覚えていると書いています。夕飯という身近な記憶が、親から子へ伝わるものを象徴する場面として記録されています。

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執筆者の多彩な経歴が生んだ実話コラムの視点

このコラムを執筆したのは、国文学科を卒業後に教員免許を取得し、その後OLを経てトラック運転手に転職した人物です。自営業を営んでいた父親が病気になったことが、転職を考えるきっかけだったと説明されています。

トラック運転の仕事では、多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れたといいます。その後、結婚、出産、離婚を経て介護士として働き、シングルマザーとして子どもを育てるためにファーストフード店、ショットバー、弁当屋、レストラン、塾講師、コールセンターなど、さまざまなパートやアルバイトを経験しました。

執筆者は、こうした多彩な職場で得た経験と、友人や知人、さらにその知り合いから集めた声をもとに、コラムを書き続けています。経済的な困難を抱える家庭の現実を、特別な誰かの話としてではなく、身近な生活の延長として伝える視点が、本コラムの特徴になっています。

本コラムは、養育費の未払いという厳しい現実と、そのなかで育まれた親子の思いやりを一つの夕飯の記憶から描き出しています。ひとり親として子どもと向き合う人々にとって、家庭の中で積み重ねられる小さな行為が、後に子どもの心に残る可能性を示す読み物になっています。