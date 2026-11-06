飲食料品消費税率8％から1％へ引き下げ法案成立、令和9年4月開始

飲食料品の消費税率を8％から1％へ引き下げる関連法案が衆議院を通過し、令和9年4月から実施される見込みです。家計負担軽減が期待される一方、小売業や外食業界への影響と準備状況について伝えます。

飲食料品の消費税率を8％から1％へ大幅に引き下げることなどを柱とする関連法案が、6日に衆議院を通過しました。これにより、減税措置は令和9年4月からスタートする公算となりました。止まらない物価高にあえぐ消費者からは歓迎の声が上がっている一方、小売店はレジの改修をはじめとする準備費用への不安も顕著です。この特例措置は2年後の令和11年3月までと期限が設定されており、短期的な景気刺激策としての役割が期待されています。

消費者と小売店の期待と懸念

今回の減税は来年4月からの2年間限定ですが、家計には一定程度のメリットが見込まれています。東京都練馬区のアルバイト、藤井眞実さん（29）は野菜など食材の価格上昇を実感しており、自炊のコスト高を痛感しています。藤井さんはわずか1カ月でも税率が下がることはありがたいと述べ、3人暮らしの食費が月10万円を超える大阪市大正区の福利美智子さん（69）も期待感を示しています。福利さんはパンなど約4000円分を購入した際に、1％減税で1品追加で買える可能性を想像しましたが、商品自体の価格上昇で実質的な負担が変わらない恐れも指摘しました。

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消費行動の活発化による売り上げ増が期待される小売業の反応は必ずしも一辺倒ではありません。東京都内のスーパー「アキダイ」の秋葉弘道社長（58）は、減税のありがたみが1カ月後に薄れてしまう可能性を懸念しています。税率変更に対応するためのレジシステムの改修コストは小さくなく、値札を数種類用意していてもすべてを作り直す必要が生じます。秋葉社長は、2年後に税率が元に戻った場合、消費者の購買意欲が大幅に落ち込むだろうと予測し、事業者側の負担に見合った効果が得られるかは疑問視しています。

外食業界の苦境とテークアウト戦略

今回の減税で最もしわ寄せが及びそうなのが外食業界です。店内での飲食の税率は、現行の10％のまま据え置かれるため、飲食料品を購入する小売店と不利な競争関係に陥る懸念があります。消費者が外食からスーパーやコンビニへのテークアウト（持ち帰り）へシフトする動きが加速する可能性があります。これに対処するため、業界各社はテークアウト業務の拡充に活路を見いだそうとしています。特に中食専門の店舗形態への転換や、テークアウト向け商品の開発が進められる見込みです。

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大手外食チェーンもこの状況下で新戦略を打ち出しています。すかいらーくは、テークアウトや宅配専用店舗である「ゴーストレストラン」の創設へ動き始めています。店内飲食の需要が相対的に低下する中で、コスト効率の高い中食特化型の事業モデルへ移行することで、収益性を維持しようとする意図があります。これは単なる一時的な対策ではなく、構造的な業態改革の一環として位置づけられています。

経済波及効果と今後の展開

政府による減税措置は、家計の可処分所得を増やし、消費マインドの回復を促すことを主目的としています。しかし、実質的な購買力の上昇には商品価格そのものの安定が不可欠であり、減税効果だけでは限界があるとの見方も強まっています。小売業者側の改修負担や、外食業者側の競争不利などを解消するため、業界団体が政府に対して補填措置や税制面のさらなる配慮を求める動きが出ると予想されます。これらを踏まえ、令和9年4月の施行に向けて、各事業者はシステム改修やスタッフ研修に追われることになります。