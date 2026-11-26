飲食店のメニューにAIで生成した画像を使用した場合を例に、生成AIによる商品画像と景品表示法の関係について考える。（1/3 ページ）

生成AIを使えば、商品の撮影や画像制作にかかる手間を減らし、さまざまなイメージ画像を手軽に作成できます。 一方で、こうした画像については、SNSなどで「実際の商品と違うのではないか」「景品表示法上、問題はないのか」といった疑問も見られます。

弁護士（第二東京弁護士会）。 シティライツ法律事務所所属。 ゲーム・エンターテインメント、AI・IT分野を中心に、著作権などの知的財産、生成AIの利用、契約・利用規約等に関する法律相談を取り扱い、CEDEC等での講演や企業向け研修も行う。2026年7月に『ゲームと法律 攻略ガイドブック』（技術評論社）を刊行。 例えば、実際には使用していない高級食材を使用しているかのように宣伝して販売する場合や、ブランド牛ではないのにブランド牛のように宣伝して販売する場合が典型例です。

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ここで重要なのは、「実際のものよりも著しく優良」という点です。 広告では、一般的に、商品を魅力的に見せるために、照明・構図の工夫や、写真の明るさ・色味などの調整が行われています。 つまり、実際の商品と広告画像に少しでも違いがあれば、直ちに景品表示法違反になるわけではありません。 従って、広告が単に実物と違っているだけではなく、消費者が実際よりも著しく良い品質や内容だと認識してしまうものが、優良誤認表示として違法になる可能性があるわけです。