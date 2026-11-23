元東洋太平洋フライ級王者飯村樹輝弥が、IBFとWBO世界同級5位アルビン・ジョン・パシオネスと対戦し、1対2の判定で敗れプロ初の連敗となった。世界再挑戦への道はさらに遠のいた。

元東洋太平洋フライ級王者の 飯村樹輝弥 （28、 角海老宝石 ）が、約8か月ぶりの復帰戦でプロキャリア初の連敗を喫した。 IBF および WBO 世界フライ級5位である アルビン・ジョン・パシオネス （21、フィリピン）と51.8キロの契約体重で行われた8回戦は、1対2（78対74、75対77×2）の判定負けに終わった。

飯村は今年3月、WBO世界フライ級王者アンソニー・オラスクアガ（米国）に9回TKO負けを喫して以来、リングへ戻ってきた。約4か月のブランクを経て臨んだ今回の試合で、彼はプロ初となる連敗という結果を残したが、勝負の結果を受け止めた。

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体格差と戦略的対戦の核心

飯村は身長164センチの右ボクサーファイターであり、対するパシオネスは身長172センチと体格で上回り、左右にスイッチする選手だった。身長差と左右の切換えに翻弄される展開は、飯村にとって攻略が難しい対戦条件となった。3回にはパシオネスの強烈な左フックを浴び、ダウンこそ免れたものの、明確に効かされる展開が見られた。

飯村自身は「相手は世界ランカーで上の立場」と認めるものの、4回以降は積極的にプレッシャーをかけた。右ストレート、左ボディ、左フックを連続でヒットさせ、相手のリズムを崩そうと追い詰める激しい攻めを見せた。しかし、決定打には欠け、判定まで持ち込まれた。

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再起への決意とトレーナーの視点

オラスクアガ戦敗退後、飯村は約4か間にわたりジムワークを離れていた。トレーナーであり夫人でもある真成美氏の見守る中で、ロードワークや筋トレは継続していたが、本格トレーニングは再開していなかった。真成氏は2歳の長女・望杏ちゃんが玄関につるしていたボクシンググローブを両手につけて近づいてきた瞬間、「このまま負けて終われない」と強く再起を決意したと明かしている。

真成氏はトレーナーとして「飯村樹輝弥という戦いができた。ただ耐えるのではなく、盛り返して飯村の漢の強さは見せられたと思います」と総括した。パワーレスと言われがちな飯村だが、芯の強さを見せられ、成長を前向きに受け止めていると語った。

世界再挑戦の難航と現実

この敗戦により、飯村は王座挑戦失敗後に失っていた世界挑戦可能なランキングを完全に失い、世界再挑戦への道は大きく後退した。飯村は「プロとしての商品価値は落ちましたが、今日は人生の最高の経験になりました」と結果を受け止めた。遠のいていく現実に「良くいえばキャリアができたが、そんな生ぬるいことは言っていられない」と言い切った。

飯村は試合後の心境を「結果は負けましたけれど、やり切った。気が抜けない相手と負けましたけど、自分では誇らしい。負けて悔いはない。ただ勝ちたかったです。勝負なので。これがプロ（の世界）。泣いているけれど悔いはない」と振り返った。プロボクシングの厳しさと、その中で得た自らの成長を痛感する一日となった。