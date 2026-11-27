フジテレビ「第38回ヤングシナリオ大賞」の受賞会見が27日、東京・台場の同社で行われ、飯塚耕一さん（39）が大賞を受賞した。大賞作「お前を絶対逃がさない」は、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

大賞作「 お前を絶対逃がさない 」は、孤独な警備員が、落としたイヤホンを拾った男を追跡するうちに、妄想と現実の狭間で殺意を抱くサスペンスで、1620編の頂点に立った。 脚本家を志したきっかけについて「野沢さんの脚本がすごく好きで、それを見て志した」と憧れを明かした。

もともとは映画監督を目指して映画学校に進学したが、「人を統率する力が皆無なので」と、卒業後に脚本家を目指すようになった。 映像編集を学びながら、独学で脚本を執筆。 ヤングシナリオ大賞には4、5回応募してきた。 現在はアルバイトで生計を立てながら、脚本家としての道を歩んでいる。

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会社員として働いていたが「1本これに絞っていこうということで決めました」と覚悟を明かした。 作品の主人公と同じ警備員のアルバイト経験もあるという。 今回の作品は「30代のちょっと暗い、情けない男の物語」。 過去の大賞作品には青春を描いたものが多かったとし、「自分はあんまりそういうの書けないので、自分が書けるもので勝負しようということですかね」と語った。