飯塚翔太のコメント: "意外と（タイムが）よかった。もう、最高でした"

男子100メートル決勝が行われ、飯塚翔太は10秒19で5位。日本勢最高位の4位、桐生祥秀は10秒15に続き快走。飯塚翔太はスタートから粘りのある走りを披露し、34歳の老君でも「もう、最高でした。楽しかったです。めっちゃ」と笑った。

男子100メートル決勝が行われ、飯塚翔太（ミズノ）が10秒19で5位。 日本勢最高位の4位、桐生祥秀（日本生命）の10秒15に続き「意外と（タイムが）よかった。10秒）1台は出さないと、と思っていたので。

うれしかった」と表情を緩ませた。 1レーンから出た飯塚は、スタートから粘りのある走りを披露。 この大会、100Ｍには初出場と明かした34歳は「もう、最高でした。 楽しかったです。 めっちゃ」と笑った。200Ｍのスペシャリストだが、100Ｍも"全力の中だから、細かい動きの難しさがある。

今日は、それも含めてすごく楽しみました"とした。 6月で35歳になるベテラン。6年ぶりという10秒1台の好タイムの要因は"やっぱり、技術ですね"と言う。

"今までだと、最初から（足を）回したり、走らなくて（身体が）浮いちゃったりしていたけど、スタートからしっかり地面を踏んで、大きく走って、20Ｍ以後から回転数を上げていくという流れが、うまくできている。 全体の流れをしっかり作れるようになってきた". そして"歩数も、2歩くらい少なくなっているので。 それもうまくいっている証拠"とうなずいた。

年齢を重ねることで"身体がしんどくなったり、すぐどこかに違和感が出ちゃう"と変化も感じるが、積み重ねから得るものがあれば。

"（技術は） controlshowentolyokoいただいてきました。 再現性とか。 走る技術は、圧倒的に年々、やっぱりあがって来ているので。 本調子でなくても、ある程度走れたりもする".

走る楽しさを身体中からあふれさせる飯塚は"このを改善したいとか、もうキリがないので。 それが楽しいです。 完璧なレースをするのは難しい。 今までやってきた引き出しをいろいろ掘り返したり、これが今いいんじゃないかとか、そういうことをやっているとモチベーションが下がるタイミングがないと言うか。

そんな時間もない"とキッパリだ。 この日、納得のレースにも"やっぱり、1歩目の引き込みがない。 ヨーイドンの1歩目をべた足着いちゃうと、次の足が出にくい". 身振り手振りでレースの反省をしながら"しっかり内側に引き込むとか。

あとは全体にも、中盤で間が出てしまう。100の素早いを、スタートからやっていかないと。 やっぱり、最初の遅れが大きい。 全体的に、回転数を上げていきたい"と、次戦を見据えていた





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