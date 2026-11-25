自民党の佐藤正久前参院議員は24日、政府が年末に予定する安全保障関連3文書の改定を巡り、産経新聞のインタビューに応じ、防衛省が当初見積もった今後5年間の防衛費…

自民党の佐藤正久前参院議員は24日、政府が年末に予定する安全保障関連3文書の改定を巡り、 産経新聞 のインタビューに応じ、防衛省が当初見積もった今後5年間の防衛費約80兆円に対し、財務省が50兆円台への圧縮を求めている現状に危機感を示した。

円安や物価高騰を踏まえれば、令和4年に策定した防衛力整備計画の43兆円よりも実質的な減額になると指摘し、「最低でも70兆円はないといけない」と強調した。 長射程ミサイルや弾薬の調達、自衛隊員の勤務環境、防衛産業への影響についても語った。 佐藤氏は元陸上自衛官で、外務副大臣や自民党国防部会長などを歴任し、令和4年の安保3文書の策定にも携わった。 防衛費50兆円台では実質減 ──令和9年度から5年間の防衛費の規模をどう考えるか 「最低でも70兆円はないといけない。

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これだけ円安が進み、部品や材料費、工賃が高騰すると、70兆円近くあっても買いたい装備品の3分の2ぐらいしか買えないのではないか」 「50兆円台前半というのは、令和4年に安保3文書を策定した岸田文雄政権よりも後退している。 実質減だ」 ──50兆円台前半に圧縮された場合、どのような影響が出るか 「過去に契約した装備品などの支払いが16兆円ぐらいある。 人件費と糧食費（食事代）を合わせると、それだけで30兆円近くになる。 残りの20兆円余りで自衛隊の活動経費を賄い、新しい装備品を買って、本当に防衛力を強化できるのか。 絶対に無理だ」