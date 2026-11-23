日本独自のお風呂文化を発信する「いいふろまつり2026」（主催・「2026 お風呂の年プロジェクト実行委員会」、特別協賛・牛乳石鹼共進社）の会場で23日、トークイベントがあり、「風呂キャンセル界隈（かいわい）」を自称するアイドルの鈴木Mo…

日本独自のお風呂文化を発信する「いいふろまつり2026」（主催・「2026 お風呂の年プロジェクト実行委員会」、特別協賛・牛乳石鹼共進社）の会場で23日午後、トークイベントがあり、「風呂キャンセル界隈（かいわい）」を自称するアイドルの鈴木Mob．さんは「最高で24日間お風呂に入らなかった」と明かした。

「お風呂キャンセル界隈をお風呂好きに！ 」と題したトークイベント。 鈴木さんは、かつて24日連続で入浴しなかった理由を「学校が嫌いだった。 お風呂に入ると、次の日に学校に行かないといけないのが嫌だった」と振り返った。

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現在は「仕事がある日はお風呂に入るけれど、ない日は入らない」と語った。 風呂に入るのが面倒な理由として、入浴後に髪を乾かす手間や暑さを挙げる意見もある。 シンガー・ソングライターのsaeさんは、ロングヘアを乾かすのに20分ほどかかるとし「夏は髪を乾かしていると汗をかく」とこぼした。 こうした声に対し、温泉療法専門医で東京都市大の早坂信哉教授は「40度のお湯で10分間入浴すると、血液の流れがよくなる」と説明。

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さらに、寝る1時間半前に風呂に入ると「よく眠れ、次の日のパフォーマンスがよくなる」と強調した。 これまでの研究成果を交えつつ、入浴によるさまざまな効果を紹介した。 早坂氏の解説を受けた後、「時間があるときはお風呂につかってみようと思った」と語った鈴木さん。 司会者の「今夜お風呂キャンセルしないという人？

」という問いかけに、来場者とともに手を挙げていた。 千年に1度のお風呂（026）の年を記念した「いいふろまつり2026」最終日のこの日、会場となった東京ドームシティのラクーアガーデン芝生広場（東京都文京区）では、「山上兄弟」によるマジックショーなどもあった。