Amazon.co.jpのブラックフライデー先行セールで、FCNTのSIMロックフリースマートフォン「arrows Alpha2」（8GB＋256GBモデル）が定価の9万4900円から21％オフとなる7万5250円で販売中だ。

arrows Alpha2は、 Android 16を搭載した6.4型のスマートフォン（8GB＋256GBモデル、インディゴ）だ。 アルミニウムとグラスファイバーを組み合わせたボディーにより高い頑丈さを備えつつ、幅71.7mmの持ちやすいサイズ感に仕上げたという。4辺すべて1.5mm以下の極細ベゼルを採用しており、画面占有率を高めている。

プロセッサには「Dimensity 8350 Extreme」を採用し、最大2TBのmicroSDにも対応する。 ディスプレイは460ppiの高解像度と3000ニトの高輝度を備え、1～144HzのLTPO有機ELパネルにより消費電力を抑えながら滑らかな映像を表示できるとしている。 アウトカメラにはソニー製のLYTIA 710センサーを採用した約5030万画素の広角カメラと約4990万画素の超広角カメラ、インカメラには約4990万画素のカメラをそれぞれ搭載し、4K／60fpsの動画撮影も可能だ。

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別売りの90W充電器を使えば約40分で1％から100％まで充電でき、操作中に本体へ直接電力を供給してバッテリーの劣化や発熱を抑えるダイレクト給電機能や、2日間持続するというシリコンカーボンバッテリーも備えている。 その他、FeliCaや防水・防塵（じん）性能、自律神経を測定するヘルスケア機能も搭載している。