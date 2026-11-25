俳優・村井國夫（82）の妻で俳優の音無美紀子（76）が24日、自身のインスタグラムを更新。義息子からもらった赤い大根を使った炊き込みごはんや、さつまいものコロッケなど、手料理が並ぶ豪華な食卓を披露し…

村井國夫（右）、音無美紀子 夫妻 （C）ORICON NewS inc. 俳優・村井國夫（82）の妻で俳優の音無美紀子（76）が24日、自身のインスタグラムを更新。 義息子からもらった赤い大根を使った炊き込みごはんや、さつまいものコロッケなど、手料理が並ぶ豪華な食卓を披露した。

音無は、長男で俳優の村井健太郎（41）の誕生日や朗読劇を終えた近況を報告。

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「婿殿が実家の畑の赤い大根を持ってきたので、紅白の大根炊き込みご飯にしました」とつづり、長女で俳優・村井麻友美（44）の夫にもらったという大根などを使った、彩り豊かな「村井家の夕飯」を公開した。 炊き込みごはんには、紅白の大根のほか、ちりめんじゃこや油揚げなどを使用。 京都・祇園の創作料理店で食べた一品を再現したもので、「我が家では時々炊きます」と紹介した。 赤い大根については「赤い大根入れなくてもいいんだけど、あったら綺麗だからお試しを」と勧め、詳しい材料や分量も明かしている。

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公開された写真には、赤と白の大根が鮮やかな炊き込みごはんを中心に、こんがり揚がったさつまいものコロッケ、煮奴など、さまざまな料理が並ぶ食卓が収められている。 ほかにも、調理中の様子や朗読公演で贈られた華やかな花束の写真を添え、「ちょっと時間のある日の村井家の夕飯でした」と振り返った。

この投稿には「大根の炊き込みご飯おいしそうですね」「コロッケ、食べたくなりました～」「いつも手前がかかってるのにチャチャッと作っていてすごいです」「大根の紅白には驚きました 見栄えもいいですね」など、手料理の腕前や彩り豊かな食卓を称賛するコメントが寄せられている。