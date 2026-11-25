音楽ストリーミングサービスのTIDALは、完全AI生成楽曲の受付を停止し、配信済みの楽曲も削除すると発表した。直近90日間に配信された楽曲の43％が完全AI生成と判定されており、現在カタログの6.3％に当たる約2700万曲が該当する。AIを補助的に使った楽曲は引き続き配信可能だ。

TIDALによると、過去90日間に配信された楽曲の43％が完全AI生成と判定された。11月6日にはAI楽曲の流入が過去最多となり、配信された楽曲の60％超が完全AI生成だった。

現在、カタログ全体の6.3％に当たる約2700万曲が完全AI生成としてタグ付けされている。 ただし、その96％は直近3カ月の再生回数がゼロで、サブスクリプション会員にはほとんど聴かれていないという。 アーティストになりすましたAI楽曲も増えている。 こうした楽曲は、アーティストに入るはずの再生回数やロイヤリティを奪い、ファンを混乱させるとTIDALは指摘する。

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これまでに、なりすましの疑いで6万5000曲以上を削除した。 TIDALは、すべての楽曲がすぐに人気になるわけではなく、アーティストにはファンを増やす時間が必要だと認めた。 一方で、今の規模ではリスナーが聴きたい本物の音楽やアーティストが埋もれてしまうと説明している。 今後は、ディストリビューター（音楽配信事業者）による完全AI生成楽曲の納品も禁止する。

メタデータでAIツールのみで作ったと申告された楽曲は受け付けない。 AIツールを補助的に使った楽曲は引き続き配信できる。 AI検出の技術は、提携先の仏Ircam Amplifyが提供している。 AI生成音楽への対応は、ほかの大手サービスも進めている。

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スウェーデンSpotifyは2025年9月、生成AIツールで量産されたものを含むスパム楽曲を過去12カ月で7500万曲以上削除したと発表した。 同年10月には、Sony Music Group、Universal Music Group（UMG）、Warner Music Groupの3大レーベルなどと組み、「責任あるAI」製品の開発を始めた。2026年5月には、UMGとの提携により、生成AIで楽曲のカバーやリミックスを作れる有料ツールを導入すると発表している。

米Googleの「YouTube Music」は2026年10月、主に生成AIで作られた楽曲にラベルを表示し始めた。 レーベルなどのパートナーは、納品時のメタデータで「Fully Gen AI」「Partly Gen AI」「No Gen AI」のいずれかを申告する。 申告がない場合も、YouTubeが独自の判断でAI生成とみなすことがある。 SpotifyやYouTubeはラベル表示や収益化の対象外とする対応が中心だが、TIDALは完全AI生成楽曲そのものを排除する方針を打ち出した点が異なる。