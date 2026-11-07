韓流ドラマ『再婚承認を要求します』がグローバル歴代最多の視聴を記録

シン・ミナとイ・ジョンソク主演の韓流ロマンスファンタジー『再婚承認を要求します』が、ディズニープラスで配信開始後3日間で歴代最多の視聴数を達成しました。

韓国ドラマ『 再婚承認を要求します 』が、動画配信サービス「 ディズニープラス 」において、各国発のオリジナル作品としてグローバル歴代最多の視聴数を記録した。これは11月3日に配信開始後3日間の視聴実績に基づくものであり、当初の予定より1日早くサプライズ配信された本作の話題性を示している。

配信開始と視聴記録の詳細

本作は、世界で累計29億回以上の閲覧数を記録する韓国のウェブ小説・ウェブトゥーンシリーズを実写化したロマンスファンタジーである。シン・ミナ、チュ・ジフン、イ・ジョンソク、イ・セヨンが共演するこの作品は、ディズニープラスで全10話が配信される。第4話まで配信中であり、第5話および第6話は11月11日に配信される予定である。

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配信開始直後の反響は非常に大きく、単なる国内でのヒットに留まらず、グローバル市場において前人未到の数字を叩き出した。この記録は、物語の緊迫感とキャストの演技力が世界中の視聴者を引きつけた結果であり、ファンからの熱い支持が伺える。

物語の核心と主要キャラクター

物語の舞台は、夫である皇帝ソビエシュ（チュ・ジフン）から愛人ラスタ（イ・セヨン）との結婚を認められ、離婚を求められた皇后ナビエ（シン・ミナ）が主人公である。対立する王国の王子ハインリ（イ・ジョンソク）との出会いを通して、ナビエは自らの人生と愛を選び直していく展開が描かれる。

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ラスタはもともと奴隷であったため、宮廷に入ることでそれまで手にできなかったものを目指す。その驚きや喜びと共に、元の生活には戻りたくないという恐怖を抱えており、複雑な心理描写がキャラクターの魅力となっている。ナビエは芯が強く、気品があり、知性豊かで祖国を愛する皇后として描かれ、幼少期に両親と兄からたっぷりの愛情を受けて育った背景を持つ。

キャストの演技へのこだわり

イ・ジョンソクは、自身が演じるハインリの余裕やふてぶてしさを表現するために努力したと明かしている。この要素は本来持っていないキャラクター特性であるため、細部まで演技を磨き上げた。特に舞踏会でナビエに渡す青いバラについては、自ら提案を行い、花言葉を調べて小道具チームに用意を依頼した。

青い薔薇には「諦めない恋」や「奇跡」という花言葉があるため、赤い薔薇よりもふさわしいと考えたという。シン・ミナも、台本から人物像を膨らませ、ナビエの人間らしさやクイーンとしての手紙を書く様子、そして王子とのロマンスの芽生えに注力したと語っている。

チュ・ジフンは、ソビエシュを自分の感情に正直な男として演じ、イ・セヨンはラスタの純粋さや無邪気さを愛おしく演じた。各キャストがキャラクターの深みを追求し、視聴者に深い印象を残す演技を披露していることが、高視聴率の背景にあると見られる。

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日本向けメッセージと今後の展開

本作の公開に合わせて、キャストによる日本のファンへのメッセージも公開された。イ・ジョンソクは舞踏会のダンスシーンにロマンスの核心があると強調し、ナビエがハインリとの間に香りに気づき、ロマンスが芽生えていく過程を見てほしいと呼びかけた。このシーンこそが、視聴者の心を掴む重要なポイントである。

全10話からなるこのドラマは、現在第4話まで視聴可能であり、今後の配信で物語はさらに展開していく。11月11日には第5話と第6話が新たに加わり、視聴者の期待は高まるばかりである。グローバルで話題を集めた本作を、日本のファンもぜひ追っていただきたい。