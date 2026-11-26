プレスリリース 韓国SeaWithとの業務提携のお知らせ

韓国の細胞培養技術企業SeaWithと、IntegriCultureの卵由来細胞培養上清「CELLAMENT」との協業により、K-BeautyとJ-Beautyに新たなCellAg市場を切り拓く独自の細胞培養技術によりCellAg製品の普及を推進するIntegriCulture株式会社（本社：東京都文京区本郷、代表取締役CEO：羽生 雄毅、以下「当社」）は、細胞培養技術を手がける韓国のSeaWith Inc.（本社：大韓民国、共同CEO：Joonho Keum、Heejae Lee、以下「SeaWith」）と2026年6月1日付で韓国における規制登録代理店兼販売契約を締結し、このたび業務提携を開始しました。

本提携により、当社はSeaWithと連携し、当社がCellAg化粧品素材として開発した、鶏卵由来の細胞培養上清を原料とする化粧品原料「CELLAMENT」を日本・韓国市場に展開し、細胞培養（細胞農業／CellAg）技術から生まれた化粧品を広めてまいります。 本提携は、単なる製品の輸出入にとどまりません。 有用な成分を得る生産方法そのものを価値として発信し、環境保護・サステナビリティに貢献する選択肢として、CellAg（細胞農業）の認知拡大を目指します。

Advertisement

さらに、日本発のCellAg化粧品原料と韓国発のビューティーブランドmiokを組み合わせることで、K-BeautyとJ-Beautyの双方におけるCellAg市場の創出に貢献します。 食品や素材を動物から直接得るのではなく、細胞を育てて作る。 この生産方法は「細胞農業（CellAg）」と呼ばれ、現在は主に食品分野で広がりつつあります。 しかし、その応用は食品にとどまりません。