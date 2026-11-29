韓国南西部の造船業の町・霊岩では、外国出身者の割合が国内最高の22.7％に達する。ウズベキスタン人労働者のアクバルさんは単純労働ビザで来韓後、語学研修を経て現場責任者となり、長期滞在や家族帯同を視野に入れている。企業は外国人材の流出を防ぐため待遇改善に注力しており、少子高齢化が進む韓国における外国人労働者の定着と地域社会への貢献が注目されている。

ソウルから高速鉄道などを乗り継いで4時間超。 韓国有数の 造船業 の町、南西部・霊岩（ヨンアム）は人口に占める外国出身者（移民の子供含む）の割合が国内最高の22.7％に達する。 造船大手の下請け会社「松雲産業」で船内の配線工事などに従事するウズベキスタン人、アクバルさん（28）は、霊岩での韓国生活が4年目を迎えた。

単純労働を目的としたビザで来韓した2023年当時、話せた韓国語は「おなかが空いた」程度だった。 業務内容を十分に理解できず、保護マスクを着けないまま溶接作業を行って異物が目に入り、病院で治療を受けたこともある。 転機となったのは、会社が手当を支給して出席を促した韓国語研修だ。 意思疎通の力を身に付け、今では韓国人も含む作業チームを率いる現場責任者となった。

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来春には故郷の恋人との結婚を控える。 将来は長期滞在や家族帯同が可能な「熟練人材」ビザを取得し、韓国に妻を迎えるつもりだ。