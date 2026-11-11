韓国金融保安院がハッキング被害、個人情報650件流出

韓国の金融保安院が外部のハッキング攻撃を受け、システム接続を遮断。個人情報が650件流出し、業界に衝撃が走っている。

韓国の金融保安院は10日、9日午後3時ごろに外部からの ハッキング攻撃 を受けたと発表した。同機関は直ちにシステムへの接続を遮断する緊急措置を講じたものの、システム利用者らの氏名や生年月日、電話番号などの個人情報計650件が流出したことを確認している。

行政支援システム狙われた詳細

金融保安院の発表によると、今回の攻撃対象となったのは、金融機関が行政書類を提出するための支援システムである。流出した情報は主に個人情報提供の同意書などで構成されており、個人の信用情報など機微な内容は含まれていないと明言した。

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金融保安院は、情報流出の被害にあった金融機関と利用者に個別に説明を行う方針を示している。また、二次的な被害が発生した場合には、適切な補償を行うとしている。この対応により、関係者間の混乱を最小限に抑える狙いがある。

業界全体に広がる不安感

金融保安院は声明の中で、「セキュリティー専門機関として高い水準の保安と信頼が必要にも関わらず、金融機関と国民に心配をおかけした」と謝罪した。この出来事は、韓国国内の金融セクターにおけるセキュリティ体制への懸念をさらに深める結果となった。

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聯合ニュースは、金融業界関係者の反応を伝えている。「金融保安院も突破されたということは、もはや金融圏に安全地帯がないという意味だ」という指摘があり、関係者の間では強い衝撃と危機感が広がっている。専門機関ですら防御できない状況に対し、業界全体で対策の見直しが求められている。

相次ぐ銀行へのAI攻撃

韓国では、9月から10月にかけて主要銀行5行が人工知能（AI）によるハッキング攻撃を受けた事例が報告されている。いずれのケースにおいても、インターネットバンキングや金融取引情報へのアクセスは阻止されたとされるが、一部顧客の氏名や住所、電話番号、暗号化された住民登録番号などが流出した。

これらの一連の事件は、ハッキング対策の司令塔まで狙われる事態であり、韓国社会に大きな波紋を広げている。単なる技術的な脆弱性だけでなく、組織的な防御体制の限界が浮き彫りになる事態となっており、今後のセキュリティ強化策が注目されている。