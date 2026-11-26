Cynthia Kim Jihoon Lee Joyce Lee [ソウル ２６日 ロイター] - 韓国銀行（中央銀行）は２６日、政策金利を０．２５％ポイント引き上げ、３．２５％とした。半導体主導の輸

- 韓国銀行（中央銀行）は２６日、政策金利を０．２５％ポイント引き上げ、３．２５％とした。 半導体主導の輸出ブームを背景にインフレ率と住宅価格が高止まりする中、１０月に休止した利上げサイクルを再開した。

中銀は２６年の経済成長率見通しも従来の３．３％から３．９％に引き上げた。２７年は４．１％と、従来の２．９％から上方修正した。 実現すれば、４．７％成長を記録した２１年以来の高い伸びとなる。２７年のインフレ率予想は従来の２．３％から２．４％に引き上げ、インフレがより根強く続くとの見通しを示した。 キャピタル・エコノミクスのアナリスト、ガレス・レザー氏は金利決定後、「中銀の主な懸念はインフレだ。 イランでの紛争が始まって以来、インフレ率は目標の２％を上回っており、１０月は前年同月比２．８％だった」と指摘。

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「特にソウルで不動産価格が急上昇していることは、引き締めサイクルを長期化させる根拠を強める可能性がある」と語った。 アジア第４位の経済規模を持つ韓国は、世界的な半導体需要の急増を受け、今年は予想を上回る成長を遂げている。 住宅市場が過熱し、総合インフレ率が中銀目標の２％を大きく上回る３％近辺で推移する中、政策当局者はタカ派姿勢を維持している。