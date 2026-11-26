プレスリリース 韓国ミュージカル ON SCREEN『モンテ・クリスト伯』本予告解禁！ムビチケ前売券の販売詳細＆公開劇場も決定！

2025年7月より『エリザベート』『ファントム』『マリー・アントワネット』『笑う男』『モーツァルト！ 』の5作品を上映。 いずれも大きな反響を呼び、多くの観客を魅了した。 そんな人気シリーズの新たなラインナップとして、『フランケンシュタイン』『モンテ・クリスト伯』『エクスカリバー』の3作品が、2026年10月30日（金）より順次劇場公開されている。

本作は、韓国初演10周年を記念して2020年に上演された公演を収録し、2021年に韓国で劇場公開されたミュージカル作品。 アレクサンドル・デュマの不朽の名作を原作に、愛と裏切り、復讐と赦しを描く壮大な物語が展開する。 主人公エドモン・ダンテス／モンテ・クリスト伯を演じるのは、韓国を代表するミュージカル俳優KAI。 最愛の人との未来を目前に、無実の罪で投獄され、すべてを奪われた青年エドモン。

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絶望の淵から立ち上がり、新たな名をまとって自らを陥れた者たちへの復讐を誓う。 復讐を遂げることは、本当に正義なのか。 失われた愛と人生を取り戻すことはできるのか。 人間の欲望や葛藤、愛、そして赦しを問いかける、心を揺さぶる人間ドラマが展開する。