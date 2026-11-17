JNM Globalが運営する韓国ベーカリーブランド「ジョンナンミミョンガ」は、2026年の最後の催事出店に向けて顧客とメディアへの感謝を表明。新商品の開発と店舗づくりへの継続的な取り組みについて解説します。

韓国発のベーカリーブランド「 ジョンナンミミョンガ 」を運営するJNM Global株式会社は、2026年の最後の催事出店を目前に控え、長年にわたり店舗やポップアップイベントを利用してくれた顧客やメディア関係者に対する感謝の意を公式に表明しました。この取り組みは、ブランドが過去数年間にわたって獲得した支持に対するお礼の意味合いが強く含まれています。

2026年最終出店に向けた顧客への感謝とメディア評価

JNM Global株式会社によると、今年も全国の店舗や一時的なポップアップショップに多くのお客様が足を運んでくれたことに深甚なる謝意を述べています。特に、各地で実施された催事やイベント会場での訪問者、そして長時間の行列を覚悟して店舗を訪れた顧客たちへの敬意が強調されています。

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また、テレビ放送や雑誌記事をはじめとする多様なメディアでの取り上げにより、より多くの層に「ジョンナンミミョンガ」というブランド名を認知してもらう契機を得たと分析しています。取材や紹介を行ったメディア関係者に対しても、公式の場でお礼を述べる姿勢を示しており、ブランド露出と信頼構築への貢献を高く評価しています。

スタッフへの励ましとなった顧客の声とブランドの理念

JNM Global株式会社が運営するブランド理念では、顧客からの温かいお言葉や「おいしかった！」という直接的な反応が、スタッフ一同にとって何よりの励みになると報告しています。このフィードバックは、単なる販売数以上の価値を持ち、企業文化やサービス品質の向上に直結する要素として位置付けられています。

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JNM Global株式会社は、韓国ベーカリーブランド「ジョンナンミミョンガ」のグローバル展開および国内運営を専門に行う企業として、お客様に喜んでいただける商品とサービスを提供することを最優先事項に掲げています。魅力的な店舗づくりへの取り組みは、この理念の実現に向けた具体的な行動計画の一部です。

さらに、季節の変化や市場のニーズに合わせて新商品の開発に注力しており、消費者に新しいおいしさと楽しさを届けるための継続的なイノベーションを追求しています。この姿勢は、競合他社との差別化を図り、ブランドの長期的な愛され度を高めるための重要な戦略的支柱となっています。

今後の展開と2026年最後の出店イベントへの招待

今回の2つの催事は、JNM Global株式会社にとって2026年における最後の出店予定として位置づけられています。今年度を締めくくるこの重要な機会に、これまで応援してくださった顧客だけでなく、まだ商品の経験がない新規顧客にも来店を呼びかけています。

JNM Global株式会社は、これからも皆様に喜んでいただける商品を提供し、新しい楽しみ方を提案していくことを約束しています。愛されるブランドとして成長し続けるために、様々な挑戦を続けてまいりると意気込みを表明しており、今後の商品ラインナップや店舗展開から目が離せません。