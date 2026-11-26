ユンギョンホは、若々しい刑事と大人びた容姿を持つ高校生が事件に巻き込まれるコメディアクション捜査劇において、繊細で純粋な青年ギュジン役を演じる。自身のコンプレックスが長所になるとの台本に自信を見せている。

韓国ドラマ「トッケビ～君がくれた愛しい日々～」「梨泰院クラス」「トラウマコード」など、多くの作品で味ある演技を披露してきた俳優のユン・ギョンホ（４６）が、映画「 高校生刑事 （原題）」で初めてクレジットの先頭に名前を連ね、話題を集めていると２５日、現地メディア社・スターニュースなどが報じた。

同作は、誰もが認める若々しい刑事と、生まれながらに大人びた容姿を持つ高校生が予期せぬ事件に巻き込まれながら繰り広げるコメディー・アクション捜査劇。 ユン・ギョンホは制服店でも保護者と勘違いされるビジュアルを持つ“正真正銘の１９歳”の、繊細で純粋な青年・ギュジン役を演じるという。 同メディアは、満を持して主演を務めることになった「高校生刑事」の台本を受け取ったユン・ギョンホが「コンプレックスだと思っていた部分が、この映画の特徴であり長所になり得るという考えは、うれしい提案だった。

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設定を聞いた瞬間、まるで自分の話だと思った」「老若男女が、楽しくて笑える映画」と、作品への自信を見せたと伝えた。 ユン・ギョンホは１９９９年に舞台「孟進士宅の慶事」でデビュー後、長い間アルバイトと並行しながら下積み生活を送り、２０１８年に出演した映画「完璧な他人」で知名度を上げた。 その後も休むことなく作品に出演し続け、２５年に「トラウマコード」、映画「世界で最後の愛しい娘！