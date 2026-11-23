テレビ大阪で放送中の韓国ドラマ『密会』（月～金 前9：30）の日本語吹替声優たちが、このほどスペシャルイベントに登壇した。

テレビ大阪で放送中の韓国ドラマ『密会』（月～金 前9：30）の日本語吹替声優たちが、このほどスペシャルイベントに登壇した。 野津山は自身が演じた天才ピアニストのソンジェについて「恵まれない環境で育ちながらも才能にあふれた人物」と説明し、武田は「へウォンはソハングループで働くキャリアウーマン。

音楽を見抜く才能に優れた女性ですが、結婚生活に対する葛藤をかかえる女性です」と紹介。 野津山はタイトルから“年の差恋愛”を描く作品だと思っていたというが「見進めるうちに、人間関係や周囲の登場人物たちのドラマがどんどん広がっていく。 いい意味で裏切られました」と語り、武田も「恋愛はテーマのひとつに過ぎない」とアピールした。 また、韓国ドラマの吹き替えならではの難しさも話題になった。

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武田は「韓国語は語尾で口が開くことが多いので、日本語を当てる際も口の動きとのバランスを意識しています」、野津山は「本作はそこまでではないんですが、韓国ドラマはとにかく食事シーンが多い印象があります（笑）」と明かした。 さらに、別作品での収録時には「口をふさがれている役を演じるため、実際に口元をテープで閉じて演技していた声優がいた」というエピソードも飛び出し、会場から驚きの声が上がった。 イベントではオーディションに合格し、学生キャストに選ばれた大阪アニメ・声優＆eスポーツ専門学校声優本科コース3年・高橋七夢（たかはしなみ）さんも登壇。

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韓国ドラマの吹き替えに初挑戦した高橋さんは「収録ブースの皆さんがとても温かく接してくださって、緊張をほぐしてもらえました。 自分の力を出し切れたと思います」と語っていた。 バイク便のアルバイトをするイ・ソンジェは、ソハン大学教授カン・ジュニョンの依頼で音楽祭が行われる会場へ蝶ネクタイを届けに行く。 仕事を終えたソンジェは、舞台に置かれたピアノを目にし、人気がなくなった隙に衝動的に演奏してしまう。

その演奏を控室で偶然耳にしたジュニョンは急いで舞台に向かうが、すでに演奏者の姿はなかった。 後日、ソンジェはジュニョンに呼び出され、ジュニョンの妻でソハンアートセンター企画室長のオ・ヘウォンの前でピアノを演奏するように言われる。 はじめは期待せずに聴きはじめたへウォンだったが、ソンジェの才能を秘めた演奏に衝撃を受け、賛辞を送る。 独学でピアノを学んできたソンジェにとって、ヘウォンからの賛辞はこの上ない喜びとなり、次第に彼女の大人の色気に惹かれていく…。