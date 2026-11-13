韓国サッカー代表、サウジアラビアに2-3敗戦21年ぶりの記録的敗北

13日カタール・ドーハで実施された親善試合で、韓国サッカー代表はサウジアラビア代表に2-3で敗れた。05年以来21年ぶりの負けとなり、守備陣の崩壊が深刻な問題として浮上している。

韓国サッカー代表は13日、カタールの ドーハ で開催された国際親善試合で サウジアラビア 代表に2-3のスコアで敗れた。この試合の結果により、 韓国代表 がサウジに敗戦したのは2005年8月以来、21年ぶりの記録となった。また、1試合で3失点を喫したのは1984年以来、42年ぶりの出来事であり、韓国サッカー界に大きな衝撃を与えている。

主力揃っての先発でも守備崩壊

FIAランキング32位の韓国代表は、FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、MFイ・ガンイン（アトレティコ・マドリード）、FWファン・ヒチャン（シャルケ）、DFキム・ミンジェ（FCバイエルン・ミュンヘン）といった主力メンバーをすべて先発出場させた。しかし、その実力にも関わらず守備陣は機能せず、試合は苦戦を強いられた。前半を終え、韓国は0-1でリードを許した状態で後半に突入した。

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後半2分、FWオ・ヒョンギュ（ベシクタシュ）がゴールを決め、一度は1-1で同点に追いつくことができた。しかし、その直後から守備の綻びが目立ち始めた。後半12分と14分には立て続けに失点を喫し、再び1-2とリードを奪われる展開となった。その後も韓国は攻め続けるが、その後1点を返し、最終スコア2-3で競り負けを喫した。この失点の多さは、主力選手が揃っている状況でのみならず、組織的な守備の欠如を示唆するものとなっている。

韓国メディアは守備崩壊を厳しく批判

この敗戦を受け、韓国国内のメディアからは落胆と厳しい批判の声が上がっている。スポーツソウルは、「サウジ相手に42年ぶりの3失点であり、守備陣の崩壊だ」と報じた。朝鮮日報は、「モレノ臨時監督の初遠征は敗北に終わった。それも21年ぶりの記録的な敗北だ」と伝え、監督の指揮能力に対する疑問を呈している。メディア各紙は、この結果が単なる親善試合の敗戦ではなく、今後の大会に向けた重大な警告灯であると指摘している。

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韓国がサウジアラビアに敗れるのは、2005年8月のW杯ドイツ大会アジア最終予選（0-1敗戦）以来、21年ぶりのことである。さらに、サウジアラビア戦で3失点以上を記録したのは1984年以来、42年ぶりという歴史的な事実がある。このため、複数のメディアが「衝撃的な敗戦」と見出しを打ち、国威発揚の場である親善試合でのこの振る舞いが、国民やファンにとってどれほど失望をもたらしたかを強調している。

次戦カタール代表戦への期待と懸念

韓国サッカー協会は、次の試合として17日にカタール代表との対戦を予定している。FIAランキング60位のカタール代表との対戦では、守備陣のリカバリーと攻撃の効率化が求められている。モレノ臨時監督は、このサウジアラビア戦での敗戦を教訓とし、次戦に向けて战术的な修正を加える必要がある。選手たちは、この敗戦をバネに、自信を取り戻し、次のカタール戦で勝利を収めて、韓国サッカーの信頼回復につなげる責務を負っている。

今回の敗戦は、韓国サッカーの現状を浮き彫りにする結果となった。主力選手の個人技術の高さだけでなく、チームとしての連携と守備の安定性が今後どのように改善されるかが、次なる勝敗を分ける鍵となる。ファンたちは、次戦でのリベンジを期待すると同時に、代表チームの真の成長過程を見守っていくことになる。