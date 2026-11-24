【ニュースの核心】 安倍晋三首相の通算在職日数が７日、２７２１日となり、伊藤博文を超えて歴代単独３位となった。 伊藤と言えば、安倍首相と同じ長州（山口県）出身で、初代首相を務めた歴史上の人物だ。 ２００６年に成立した第１次安倍政権は政治主導の改革を目指したが、霞が関や守旧派の抵抗に遭って体調をくずし、わずか１年で倒れた。それを思えば、これほどの長期政権になるとは、多くの国民が予

【 ニュース の核心】 安倍晋三首相の通算在職日数が７日、２７２１日となり、伊藤博文を超えて歴代単独３位となった。 伊藤と言えば、安倍首相と同じ長州（山口県）出身で、初代首相を務めた歴史上の人物だ。 ２００６年に成立した第１次安倍政権は政治主導の改革を目指したが、霞が関や守旧派の抵抗に遭って体調をくずし、わずか１年で倒れた。

それを思えば、これほどの長期政権になるとは、多くの国民が予想しなかっただろう。 その秘密は何か、と言えば「無理をせず、できることを着実に実行する」に尽きる。 高い理想を追い求めるのではなく、現実的に進む姿勢だ。 最初につまずいたからこそ、会得できたに違いない。

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毛並みの良い「坊っちゃん政治家」のイメージとは裏腹に、実は「失敗と再挑戦の厳しさ」を身に刻んだ、したたかな「異形の総理」なのだ。 そんな安倍政権に死角はないのか。 政権は外からの攻撃では倒れない。 戦国時代の城攻めと同じで、危なくなるのは内側で反乱が起きたり、結束が乱れたときだ。

第１次政権も閣僚の不祥事が相次いで、足元をすくわれた。 いま「心配な閣僚は」と問われれば、私は躊躇（ちゅうちょ）なく、岩屋毅防衛相を挙げる。 岩屋氏は１日、韓国海軍駆逐艦による海上自衛隊哨戒機への火器管制用レーダー照射事件を、事実上棚上げしたかたちで、韓国国防相とシンガポールで会談した。 ２日付の産経新聞によれば、事務方が「会っても建設的な議論にならない」と止めたのに、岩屋氏の方から「ぜひ、お目にかかりたい」と希望して非公式会談をした、という。 これが日本の防衛トップと思うと、言葉を失う。

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情けないというほかない。 本来、レーダー照射事件について、韓国から誠実な謝罪があるまで、日本は毅然（きぜん）として交流を凍結すべきなのだ。 それを日本側からすり寄ってどうするのか。 事件を「自らうやむやにする」のと同じではないか。

それとも、それが岩屋氏の狙いなのか。 岩屋氏は「確信犯」だ。 自衛隊がレーダー照射事件の事実を示す証拠のビデオ映像を公開しようとした際、岩屋氏は韓国との関係悪化を言い募って、懸命に止めた。 そこで、河野克俊統合幕僚長（当時）は安倍首相の裁断を仰ぐために、問題を首相官邸に持ち込んだ。

関係者によれば、安倍首相はその場で、「公開しなかったら、自衛隊の名誉が守れないではないか」と言って、公開を即決したという。 当時から、岩屋氏の「韓国べったり姿勢」は明白だった。 現場を預かる河野氏の果敢な行動と、安倍首相の判断がなかったら、事件そのものがあいまいになってしまった可能性は十分にある。 ネットで検索すると、岩屋氏はパチンコ業者らで作る業界団体、パチンコチェーンストア協会の政治分野アドバイザーを務めている。

カジノ議連幹事長でもある。 岩屋氏の政治姿勢と関連付ける見方もある。 朝鮮半島危機は終わっていない。 韓国との関係が正常化する気配も見えない。

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そんななか、岩屋氏が防衛相であり続けるのは、もはや「日本のリスク」になったのではないか。 ■長谷川幸洋（はせがわ・ゆきひろ） ジャーナリスト。１９５３年、千葉県生まれ。 慶大経済卒、ジョンズホプキンス大学大学院（ＳＡＩＳ）修了。 政治や経済、外交・安全保障の問題について、独自情報に基づく解説に定評がある。

政府の規制改革会議委員などの公職も務める。 著書『日本国の正体 政治家・官僚・メディア－本当の権力者は誰か』（講談社）で山本七平賞受賞。 最新刊に『明日の日本を予測する技術』（講談社＋α新書）がある。