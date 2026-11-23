韓国の現役美容専門家から直接学び、大学学科名義の修了証を取得できる実践型プログラム。日韓の専門家が連携し、日本の大学・美容専門学校との教育提携も推進。

主な学習領域は、韓国トレンドメイクアップ、パーソナルカラー、韓国ヘアスタイリング、ウェディングヘアメイク、作品制作・実践演習などです。 韓国女優やK-POPアーティストに見られるメイクアップ表現をはじめ、個々の魅力を引き出す色彩の活用、ヘアとメイクを組み合わせたトータルビューティー表現などを学びます。

単なる体験型講座にとどまらず、美容現場で求められる技術力と表現力の向上を目指したプログラムです。 Founder & Creative DirectorにChoi Baegeun（チェ ペグン）氏が参画本プログラムの企画・構成には、韓国の事業開発や教育プログラムの企画に豊富な経験を持つChoi Baegeun（チェ ペグン）氏が、Founder & Creative Directorとして参画しています。 経営戦略、事業開発、教育機関プログラム構築、海外進出支援を専門とし、ビジネスとクリエイティブの両領域で活動を展開。

Also read 木村文乃 いいふみの日にカレンダー発売記念イベントを開催 お気に入りカットは９月の浴衣「日本に生まれてよかった」/デイリースポーツ online

広告モデルやフォトグラファーをはじめとする韓国のクリエイティブ人材の日本進出支援にも携わり、国境を越えた人材・技術・ビジネスの新たな可能性を追求しています。 K-BEAUTYMASTERCLASSでは、プロジェクトの構想からコンセプト設計、講師選定、教育プログラムの構築、韓国側との連携までを一貫して主導。 韓国の美容技術と専門人材を日本の教育市場につなぎ、実践的かつ専門性の高い美容教育プログラムの実現に取り組んでいます。

韓国の美容技術を一時的なトレンドとして紹介するのではなく、専門的な教育として日本に根付かせることを目指し、プログラム全体の企画・構成を担っています。 美容業界では、専門技術に加え、国際的なトレンドへの理解や、多様な美的表現に対応する力が求められています。 本プログラムは、こうした教育ニーズに応えるため、既存の授業を補完する特別講座や短期集中プログラムとしての導入にも対応します。 神戸での開催に加え、教育機関への講師派遣や団体単位での受講など、学校ごとの教育方針や目的に応じた実施方法についても相談を受け付けていきます。

Advertisement

今後は、教育機関との共同プログラムの開発や、美容関連企業向けの研修など、さらなる展開も視野に入れています。 PLUSC株式会社 代表取締役 岸本有加Yuka Kishimoto｜韓国と日本をつなぐ事業を軸に、ウェディング、フォトカルチャー、クリエイティブ、ビューティー、不動産、テクノロジーなど、多領域にて、韓国の専門技術やサービスを日本市場に取り入れ、事業として展開。2024年12月、韓国で開催された「WORLD CEO SUMMIT AWARDS 2024」において、海外協力・イノベーション部門（Overseas Cooperation and Innovation Division）を受賞。

韓国ウェディングフォト事業の展開に加え、神戸・北野にフォトスタジオ「ELUNE KOBE」を開設。

「K-BEAUTY MASTERCLASS IN KOBE」では、日本における事業展開と教育機関との連携を推進し、日韓の専門性を結びつけた新たな美容教育の可能性を追求している。 運営を担うPLUSC株式会社は、これまで韓国ウェディングフォト事業を通じて、韓国のクリエイターや専門家と日本のお客様をつなぐ事業を展開してきました。 神戸から、国境を越えた新たな美容教育の可能性を発信していきます。

「私たちはこれまで、「THEDAY」や「ELUNE」などの韓国ウェディングフォト事業を通じて、韓国のクリエイターが持つ高い技術力や美意識に触れてきました。 その中で感じてきたのは、優れた技術や表現の背景には、それを支える教育と経験の積み重ねがあるということです。 K-BEAUTYの魅力を、単なるトレンドとして消費するのではなく、専門的な技術として日本の美容業界に届けたいと考えています。 そして、学ぶ人が新たな可能性を見つけ、自分自身の技術や表現の幅を広げられる機会をつくりたい。

Advertisement

韓国の教育機関や専門家と連携することで、日本の美容教育に新しい選択肢を生み出し、日韓の美容業界をつなぐ架け橋となることを目指しています。 」