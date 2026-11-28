日本発グローバルグループ&TEAMのJOが初主演を務める映画『ワンダンス』の公開記念舞台あいさつが都内で行われた。JOと共演者らはフリップトークで、劇中のダンスの世界に飛び込んだきっかけにちなみ、自分の人生に大きな影響を与えた人物について語った。JOはチームやスタッフへの感謝を述べ、撮影を通じてアーティストとしての在り方を見つけられたと明かした。

映画『ワンダンス』公開記念 舞台あいさつ に登壇した（左から）TSUKKI、 山口綺羅 、JO、池端杏慈、RAN、髙松アロハ（C）ORICON NewS inc. 日本発グローバルグループ「 &TEAM 」（エンティーム）のJOが初主演を務める映画『ワンダンス』の公開記念 舞台あいさつ が28日、都内で行われ、登壇者が「自分の人生に大きな影響を与えた人」をそれぞれ明かした。

本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）が原作。 主人公は、吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく／JO）通称“カボ”。 カボは、バイト先で深夜に人目を気にせずダンスに没頭する“ワンダ”湾田光莉（わんだ ひかり／池端杏慈）に出会う。 その楽しそうで生き生きとした姿に衝撃を受けたカボは、心をかき立てられるままにダンスの世界に飛び込み、ダンスに魅了されていくというストーリー。

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イベントにはJO（&TEAM）、池端杏慈、山口綺羅（Girls2）、RAN（MAZZEL）、TSUKKI、髙松アロハ（超特急）、草場尚也監督が登壇した。 フリップトークでは、劇中でカボがワンダとの出会いをきっかけに未経験のダンスの世界へ飛び込むことにちなみ、“自分の人生に大きな影響を与えた人”についてトークした。 JOは「チーム『ワンダンス』♡」と回答。