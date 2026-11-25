本作は2024年にリリースされ累計販売本数15万本を突破したサバイバルゲーム『Terminus: Zombie Survivors』の世界を舞台にした作品。

本作で描かれるのは感染が始まった最初の一日で、プレイヤーは誰もいない家で目覚めた幼い少女デイジーとしてプレイします。 何が起きているのか分からない、戦う力もないデイジーは、ベッドの下に隠れ、ドアを閉めてゾンビを食い止めながら、近所を抜け出すことを目指します。

デイジーには戦う力がありません。 あるのは、子どもなら誰でも知っていること。 家の中でいちばんの隠れ場所と、まだ閉まるドアがどれかということ。 ベッドの下に潜り込み、手を伸ばせば届くほど近くを何かが足を引きずって通り過ぎるあいだ、息を殺しましょう。

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背後のドアを閉めて、そっと後ずさりしながら、ドアが持ちこたえるよう祈りましょう。 これは兵士の物語でも、計画を持った生存者の物語でもありません。 何が起きているのか分からない、ひとりの少女の物語です。 分かっているのは、外にいる人たちがどこかおかしいということだけ。

通りの見知らぬ人たち デイジーの住む通りは、今や見知らぬ人たちでいっぱいです。 彼らはみな、かつては誰かでした。 玄関先から手を振ってくれた隣人、学校へ行く途中ですれ違った顔。 どこへ行くつもりだったのか忘れたように、庭に立ち尽くす者。

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助からなかった人たちの上にひざまずく者。 薄い霧の中、車は持ち主が停めた場所にそのままで、通りの向こう側がこんなに遠く見えたことはありません。 いつかは、隠れるだけでは足りなくなります。 デイジーは、その場にとどまって見つけてもらうのを待つことはできません。

逃げ出さなければならないのです。 だからデイジーは走ります。 このあたりの庭や柵のことなら、追いかけてくるどんなものよりもよく知っています。 日本語にも対応している『Terminus: Day Zero』ばPC向けに