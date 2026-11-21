静岡市足久保の静岡茶の歴史と現状を紹介する記事。将軍家への献上茶となった伝統を持つ一方で、生産者の高齢化や後継者不足など課題もある。地元組合「足久保ティーワークス」は、和紅茶「はじまりの紅茶」のブランド化や、茶畑オーナー制度、茶摘み体験など、消費者参加型の取り組みを通じてお茶の魅力を広めている。

静岡茶 の魅力は、口に含んだ瞬間に広がる豊かな香りと、ほどよい渋みの奥に感じる深い甘みにある。 そこには生産者の営みとともに、長い年月をかけて築かれてきた静岡の風土が息づいている。

静岡と茶の関わりは古い。 鎌倉時代の高僧が中国から茶の種を持ち帰り、現在の静岡市葵区足久保に伝えたとされる。

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「静岡茶発祥の地」とされる足久保を訪ねた。 将軍家への献上茶 静岡市の中心市街地から安倍川に沿って北上し、さらに山あいへと分け入ると、川のせせらぎと茶畑に包まれた集落が現れる。 この足久保の茶は、江戸時代には徳川家康が愛飲。 将軍家への献上茶にもなったと伝わる。

長い歴史を持つ一方、生産者の高齢化や後継者不足など、取り巻く環境は厳しさを増している。 地域の誇りである茶をどう次の世代につないでいくか。 その問いに向き合う新しい動きも始まっている。 平成8年に発足した地元の茶農業協同組合「足久保ティーワークス」は、現在は二十数人の組合員が茶づくりなどを担っている。

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同組合の担当者、宇野明日真さんによると「共同で茶葉を生産、加工するとともに、販売や消費者との交流までを一体的に手掛けている」という。 その象徴ともいえるのが和紅茶への挑戦だ。 緑茶と同じ茶葉を使いながら、発酵などの工程を加えることで、これまでとは異なる味わいを生み出す。12年ごろから製造を始め、令和4年には「はじまりの紅茶」としてブランド化した。 緑茶だけにこだわるのではなく、紅茶を入り口にして、より多くの人にお茶そのものに親しんでもらおうと考えた。

世界的ブーム背に 製茶工場には直売所やカフェが併設され、「茶畑を眺めながら、煎茶や和紅茶、フローズンドリンクなどが楽しめる。 茶畑オーナー制度や茶摘み体験など、消費者が茶づくりに参加できる仕組みも設けた」（同）。