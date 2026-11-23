静岡学園のFW渡辺怜央が藤枝東戦で2得点を挙げるも2-2分引き分け。開幕から無敗を維持した静岡学園は、全国選手権メンバー入りをかけてアピールを続ける。

高校サッカーのリーグ戦が約1カ月ぶりに再開された。既に優勝が決定している 静岡学園 は、 藤枝東 と2-2で引き分けた。この結果により、 静岡学園 は開幕から続く無敗記録を守り通した。

静岡学園渡辺怜央 2得点で存在感示す

静岡学園のFW渡辺怜央（3年）が、2得点を挙げて試合の鍵を握った。県選手権決勝で日本一になった14日以来、スタメンを一新して臨んだこの試合で、1トップとして先発した渡辺は"持ち場"のゴール前で輝いた。

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先制点を許した後半、1点を追う前半18分のシーンで存在感を示した。スルーパスを受けて抜け出すと、左足でループシュートを決めて同点に追いついた。さらに同28分には、右サイドからのFKに対して中央で頭を合わせ、チームを一時勝ち越しの位置に導いた。

その後、相手チームに追いつかれたものの、マルチ得点によって渡辺のチーム内での存在感を明確に示した。彼は「絶対に序列を変えてやると試合に臨んだ」と語り、前半で2点取れたことを評価した。

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怪我の屈辱バネに 日本一後のメンバー争い

渡辺怜央の今回の奮闘は、過去の悔しさをバネにしたものだ。春に負った左足第5中足骨骨折の影響により、日本一に輝いた総体ではメンバーから外れた。東海大静岡翔洋との決勝（1-0勝利）も、ベンチ後方から見守るしかなかった。

チームは全国切符をつかんだものの、「やっぱり、悔しい思いはあった」と渡辺は明かした。この日、胸に抱えるその思いをピッチで体現し、結果だけでなく前線の起点としても90分間、体を張り続けた。

川口修監督（53）は、渡辺のプレーを高く評価した。「ここから一気に試合に出るチャンスが来る。それぐらい良いパフォーマンスだった」と称賛し、底上げを図る中で他の選手にとっても刺激になると歓迎した。

全国選手権まで残り1カ月 猛アピール継続

全国選手権は28日に東京などで開幕する。静岡学園は、そのメンバー入りへ向けて猛アピールを続ける状況だ。渡辺は自身のプレーを振り返り、「後半に入って失速してしまった部分があった。前半の勢いのまま3点目、4点目を取りたかった」と悔しさを滲ませた。

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さらに渡辺は、「シュート力など、もっと自分の武器を出していきたいと思う」と自らに言い聞かせるように語った。プリンスリーグには残り2試合が存在する。渡辺怜央のパフォーマンス次第で、新戦力として注目を集める可能性がある。

藤枝東は望月瑠斗得点で最低限の勝ち点確保

対する藤枝東は、ホームで最低限の勝ち点1を得ることに成功した。前半3分にMF望月瑠斗（3年）のロングシュートで先制した。一時は静岡学園に先行を許したが、後半2に再び望月がネットを揺らして同点に持ち込んだ。

藤枝東は、勝ち点3差で2位の清水ユースと争っている。プリンスリーグは残り2試合となり、プレミア参入プレーオフ（PO）進出圏への入れ替え戦の可能性が残る。

望月瑠斗は「PO進出の望みはある」と意欲を示した。彼は「自分が点を取って、チームを引っ張っていきたい」と決意を語り、残り少ない試合でチームの勝利に貢献することを約束している。