静岡学園が東海大静岡翔洋高に勝利、保延選手が優勝に貢献

静岡学園高等学校サッカー部が、堅守を誇る東海大静岡翔洋高を破り優勝しました。DF保延選手のセットプレー得点と守備力が勝利を導き、全国選手権への意気込みを語っています。

静岡学園 高等学校サッカー部が、堅固な守備で知られる 東海大静岡翔洋高 等学校を破り、今大会の優勝を果たしました。この試合で 静岡学園 はシュートを19本放ちましたが、得点はわずか1点にとどまりました。技術的な優位性を誇る選手たちがボールを保持して攻撃を継続したものの、相手の守備陣は非常に強固で、得点機会を創出するのは容易ではありませんでした。

セットプレーが勝負を分けた決定機

それでも静岡学園は、今シーズンの強みであるセットプレーで勝機を掴みました。DFの保延選手がこの劇的な得点を挙げ、チームの優勝に大きく貢献しました。保延選手は試合後のコメントで、前半はサイドでの攻め手封じられ、流れの中で得点を決めるのは難しく、セットプレーに期待していたと振り返りました。ボールが自分に届いた瞬間、確実な決意でゴールを演出し、攻撃的なDFとしての役割を全うしました。

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1年間の鍛練が実を結ぶ無失点勝利

決勝戦が激しい戦いとなったことを受け、保延選手は「この1年間、みんなで裏表なくやってきた自覚」があったと語ります。この自信が、相手チームのカウンター攻撃やセットプレーに対する予測と準備につながり、無失点での勝利をもたらしました。攻守にわたる安定したパフォーマンスは、チーム全体の団結と日々の努力の結晶と言えるでしょう。個人の能力だけでなく、組織的な戦力が優勝の土台を形成しました。

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国立競技場への憧れと金山選手の影響

保延選手は身長185cmの長身DFで、地元は神奈川県の川崎市です。幼少期から毎年、全国高校サッカー選手権の決勝を国立競技場で観戦するほどのファンでした。特に静岡学園への進学直前に観戦した2023年度大会の決勝、青森山田高等学校対近江高等学校の試合が強く記憶に残っています。この試合では、現在関西学院大学に在籍する金山選手が活躍し、保延選手の憧れの存在となっています。

全国制覇へ向けた次なる目標と準備

保延選手は、金山選手のようなドリブルでの仕掛けで攻撃に厚みを持たせ、得点機会を創出する意欲を示しています。自身も国立競技場のピッチで活躍することを目標としており、得意のドリブルでゴールを決める準備を整えています。チームとしては夏の優勝を当然のものとし、周囲の期待に応えるためにも、冬の全国選手権での2連覇を目指して準備を続けていきます。ベストコンディションで全国舞台に挑みます。