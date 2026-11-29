セクシー女優の青空ひかりが、SNS上で拡散された韓国における売春あっせん事件との関連性を「事実無根」と強く否定した。所属事務所C-Moreも転載を含め法的措置を検討しており、悪質なデマ拡散への徹底抗戦を宣言している。

人気セクシー女優の 青空ひかり は11月29日、自身のX（旧ツイッター）アカウントを更新し、SNS上で拡散されている自身にまつわる rumors を「事実無根」と明確に否定した。具体的な事件名や詳細には触れていないものの、これは韓国で摘発された売春あっせん疑惑を巡り、ネット上で根拠のない名前が飛び交っている事態に対する緊急の火消し活動であると見られる。本人と所属事務所は、異例のスピードで事実関係の訂正と法的な対抗措置へ動くことを同時並行で開始した。

青空ひかりのX投稿と強い怒りの表明

青空ひかりは11月29日、X平台上に「現在、私に関して事実とは異なる情報がSNS上で拡散されています。こちらの情報は事実無根です」という投稿を行なった。さらに、憶測に基づいた発信やその拡散に対しては自粛を求める警告を発し、真実ではない情報の流布を即刻やめるよう呼びかけた。この投稿は、彼女にとって極めて稀なことであり、通常は柔らかなイメージで知られる彼女からの強い怒りをにじませるものであった。

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直後の投稿において、青空は「プライベートも今あるお仕事も充実してます。そんな暇ない！ ってかしたくない」と、これまでのイメージとは一転した口調で噂を一蹴した。これは、無関係な人物までデマの餌食にされていることへの強い不服を示すものであり、ファンや世間に向けた明白な反論となった。約2時間後には、所属事務所からの声明を引用する形で再度更新を行い、「こちらでもう一度言います 現在拡散されている情報は事実無根です」と念を押した。ファンに対しては、「応援してくださっている皆様 どうかご心配なさらないでいただけたらと思います」とのメッセージを添え、不安を解消する努力も見せた。

C-Moreの声明と厳格な法的措置方針

青空ひかりが所属するAVプロダクション「C-More」も同日、公式声明を発表し、事態の深刻さを強調した。声明では、所属タレントの名誉やプライバシーを侵害する投稿について「断じて容認しません」と明確な態度を示した。事務所は、確認次第、弁護士と連携して証拠の保全を行い、発信者情報の開示請求や損害賠償請求などの法的措置に踏み切る方針を固めた。これは、単なる削除要請にとどまらず、加害者側への実質的なペナルティを求める本格的な対抗策である。

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特筆すべきは、C-Moreの対応が元の投稿だけでなく、「引用・転載」行為についても同様の法的措置の対象とし得ると明記した点にある。従来のSNS対策では、二次拡散への対応が難しいケースが多かったが、今回は転載者自体も責任を追及されうるという強い警告を含ませている。これにより、ファンや第三者が該当ポストへの返信や拡散を行う際のハードルが大幅に上がり、デマの蔓延を防ぐための網が強化された形となった。

ソウル江南での事件と真偽不明なリスト

青空自身は具体的な事案には言及していないが、騒動の発端は韓国当局が捜査を進めるソウル江南（カンナム）地区における売春あっせん疑惑報道にある。現地報道によれば、2024年2月以降、AV出演者20人を含む日本人女性22人が韓国に入国させられた疑いがあるとされる。ベトナムを拠点とする40代の男3人が遠隔操作で女性やホテルの手配を行い、少なくとも16億ウォン（日本円で約1億9000万円）を売り上げた疑いが持たれている。

すでに韓国法務省は出入国管理法違反容疑で日本人女性6人を検挙し、一時拘束や出国命令などの措置を講じていると報じられている。この一報が日本国内に伝わると、SNS上では「誰が関わっていたのか」という特定合戦が過熱し、韓国報道をうたった真偽不明の情報として、セクシー女優17人の名前が具体的にリストアップされて拡散される事態へと発展した。青空ひかりの名前を挙げる投稿もその一つであり、今回の連投はこうした悪質な憶測への即時の反論として位置づけられる。

無関係な女優への影響と今後の展望

海外での違法な出稼ぎやあっせん事件が表沙汰になるたびに、「AV出演者」という肩書だけが独り歩きし、真っ当に活動している無関係な女優まで偏見の対象となりがちという構図がある。とりわけ青空ひかりはアジア圏でも高い人気を誇るトップ女優の一人であり、事実無根のレッテルを貼られることは、彼女のキャリアやイメージへの計り知れない打撃となる。本人による即座の否定と、事務所による徹底抗戦の構えは、面白半分でデマを拡散するネットユーザーへの明確なレッドカードとなった。

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今後は、C-Moreの弁護士による情報開示請求の手続きが進み、発信者の特定が進むとみられる。また、ファンに対しても拡散の自粛が求まっているため、SNS上での噂の沈静化が期待される。しかし、一度拡散されたデマが完全に消え去るまでの時間は依然として長引く可能性も否定できない。青空ひかりとC-Moreは、法的な手段と透明性の高い情報発信を組み合わせ、名誉回復に向けて継続的な取り組みを行っていく必要がある。この事件が、業界全体におけるSNS上のハラスメント対策の先例となるかどうかも注目される。