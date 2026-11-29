セクシー女優の青空がSNS上で拡散された事実無根の情報について否定し、所属事務所による開示請求や損害賠償請求などの法的措置が予定されていると報じられています。

セクシー女優の青空が、自身のSNSアカウントを通じて現在拡散されている情報の誤りを明言し、憶測に基づく発信の中止を呼びかけた。彼女は所属事務所の声明を引用しながら、流布されている内容が事実無根であることを改めて強調した。

SNS上で流れる誤情報への明確な否定

青空は「現在、私に関して事実とは異なる情報がSNS上で拡散されています」と報告した。その上で、「こちらの情報は事実無根です」と断言し、謝った情報に惑わされず、憶測による発信や拡散を控えるよう呼びかけた。さらに、「こちらでももう一度言います」として、所属事務所の声明を引用し、再度、拡散されている情報が事実無根であることを強調した。青空は事実無根とする内容自体の詳細は記さなかったが、この投稿は特定の事件に関連したものと考えられる。

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韓国の売春疑惑事件と女優たちの関与

この誤情報の背景には、韓国で報じられたセクシー女優が関与するとみられる事件があると見られる。韓国メディアによると、日本のセクシー女優20人らを韓国に連れてきて売春をさせた疑いで、韓国の警察によってグループが摘発された。この摘発により、40代の男ら3人が逮捕されている。また、日本人女性6人も出入国管理法違反の疑いで法務省に検挙され、2人は一時拘束された他、4人には出国命令措置が取られたと伝えられている。青空ら複数の著名女優の名をあげたポストがSNS上で出回っており、これが彼女らの反論であると見られる。

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事務所声明と法的措置の検討

青空の所属事務所は声明で、当該投稿に対し、発信者情報の開示請求や損害賠償請求を含む法的措置を講じる意向を明らかにした。これは、名誉毀損やプライバシー侵害などの法的責任を問うための標準的な措置である。事務所は、虚偽情報の拡散が女優の評判や活動に重大な悪影響を与えていると判断し、慎重かつ厳格な対応を取る方針を示している。この法的措置の表明は、虚偽情報に対する強い抗議の意図であり、今後の展開に注目が集まっている。

青空のプロフィールとSNSでの影響力

青空はSODStar所属の女優で、身長153センチ、空手が特技である。配信サイトのランキング上位が常連の人気女優として知られており、X（旧ツイッター）のフォロワー数は33万人、インスタグラムでは27万人を誇っている。アジア各国でもファンミーティングを行うなど、高い人気を誇る彼女は、この誤情報によって多大な混乱を被っている。彼女のファンや支持者からは、事実無根な情報を拡散しないよう求める声が上がっている。