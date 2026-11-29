女子シングルスで4位に入った青木祐奈が、足指の痛みに耐えてステップレベル4を獲得した国際大会を振り返り、12月開幕の全日本選手権に向けた準備姿勢を語った。

24歳の 青木祐奈 選手は、所属する 日本建物管財 の所属選手として、29日に記者会見に臨んだ。彼女は今月に行われた国際大会で合計198・98点をマークし、女子シングル部門で4位という結果を残した。この順位は、彼女が長年積み上げてきた技術力と表現力が評価された賜物であると同時に、身体の不調という大きな障壁を乗り越えて得られた数字でもある。

足指の痛み耐えて得たステップレベル4評価

青木選手は、大会から一夜明けた現時点で、両足のつま先に対する痛みと肩の違和感を抱えていることを明かした。練習段階から理想的なコンディションを整えることができなかったため、精神的にも身体的にも非常に厳しい期間を強いられたと振り返る。しかし、観客や関係者に素晴らしい演技を見せたいという強い意志が、モチベーション維持の原動力となったという。

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競技中のパフォーマンスに関しては、前日に実施されたフリープログラムで129・81点を獲得し、この種目で3位につけた。特に評価されたのがステップシークエンスの構成で、彼女は最難易度であるレベル4の評価を獲得した。この高い技術評価は、彼女の日々の練習の成果が正しく反映された証拠と言える。

自己検証で自信持つの考えを明確に提示

競技終了後、青木選手はホテルに戻り自身の滑りを映像で確認した。その結果、決して悪くない出来栄えだと判断し、その自信を次のステップへつなげたいとの考えを示した。ステップパートでの評価についても、自分たちが培ってきた技術を間違いなく発揮できていたと確信しており、技術的な正しさが数字に表れたと解釈している。

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競技会場の雰囲気が彼女に与えた影響も大きかった。演技後の挨拶の瞬間、彼女は客席を見渡した際、日本の国旗や自身のファンによるバナーが広がっている光景を目にした。その温かい応援の力こそが、彼女が悔しさを抱えながらも「いつも応援してくださる方々には感謝でいっぱい」と言葉にし、競技を完走できた理由の一つである。

全日本選手権へ心身調整で年末大一番へ

青木選手が次に注力する目標は、12月24日に開幕する全日本選手権である。この大会は大阪の東和薬品RACTABドームで開催され、国内トップアスリートたちが実力を競う重要な舞台となる。彼女はまず、競技で消耗した心身を十分に休ませ、体調を最良の状態へ整えることを優先課題に掲げている。

次の全日本選手権に向けて、彼女はショートプログラムとフリープログラム、両方で質の高い演技を披露することを目標としている。身体の状態が回復し、精神的に余裕が持てるようになれば、滑り切り終えるまで笑顔で競技に臨みたいとの決意を新たにした。年末に行われるこの大一番で、彼女がどのようなパフォーマンスを見せるかが注目される。