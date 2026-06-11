青木瀬令奈、プロアマ戦で好発進。後藤あいとの交流も深まる

青木瀬令奈（３３）＝リシャール・ミル＝がプロアマ戦で好発進し、午前スタート組では首位と３打差、４位という好結果を見せた。青木の頭に浮かんだのが、トップアマでこのコースをホームとしている後藤あい（１７）＝松蔭高３年＝の顔だった。後藤は出色の飛距離を誇り、昨年の下部ツアーでアマチュアＶを果たすなど、今年のプロテストの有望株。青木自身は今季、初日に出遅れることが多く、４度の１１位が最高位と不完全燃焼を続けていたが、"相性のいいコース。バーディールートをイメージしやすい"という中での好発進となった。

青木瀬令奈 （３３）＝リシャール・ミル＝が６バーディー、１ボギーの６７でラウンド。 午前スタート組では、ホールアウト時点で首位と３打差、４位という 好発進 を見せた。１０日に行われた プロアマ戦 はハウスキャディーで乗りきったが、開幕を前に、青木の頭に浮かんだのが、トップアマでこのコースをホームとしている 後藤あい （１７）＝松蔭高３年＝の顔だった。

後藤は出色の飛距離を誇り、昨年の下部ツアー「ＳｋｙレディースＡＢＣ杯」でアマチュアＶを果たすなど、今年のプロテストの有望株。 互いのコーチが懇意にしており、昨年のミネベアミツミレディースに出場した際、練習ラウンドをともにしたところから交流を深めていた。 青木自身は今季、初日に出遅れることが多く、４度の１１位が最高位と不完全燃焼を続けていたが、２０２１年に勝った大会でもあり、"相性のいいコース。

バーディールートをイメージしやすい"という中での好発進となった。２日目以降のキャディーは未定だが、マンデー予選を落ちたことで"逆にいい経験ができた"という後藤。 そして２１年当時は"無観客だったから、声援のない中での優勝でした。 今回は歓声も聞けて楽しい"と、多くのギャラリーに囲まれた中で勝ちたい青木。 即席の名コンビが作った流れを、週末につなげていく





Daily_Online / 🏆 15. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

青木瀬令奈 プロアマ戦 好発進 後藤あい 出色の飛距離 アマチュアＶ プロテストの有望株 相性のいいコース バーディールートをイメージしやすい

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

有村架純、坂口健太郎の現場での行動に「本当にびっくり」再共演までの5年で起きた変化【さよならのつづき インタビュー後編】（2024年11月10日）｜BIGLOBEニュース【モデルプレス＝2024／11／10】Netflixシリーズ「さよならのつづき」（11月14日配信）でW主演を務める有村架純（31）＆坂口健太郎（33）のインタビュー後編。再…｜BIGLOBEニュース

Read more »

【今週発売のおすすめタイトル】『ドラクエ3リメイク』が11/14発売。『ファーミングシミュレーター 25』『LEGOホライゾン』も登場【11/11～11/17】今週（2024/11/11～11/17）に発売される注目のタイトルをピックアップ。『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』『ファーミングシミュレーター 25』『LEGO ホライゾン アドベンチャー』などがリリースされる。

Read more »

【トライアスロン】パリ五輪代表の高橋侑子２連覇「納得いくまで」引退考えた33歳が再スタート＜日本トライアスロン選手権（女子）＞◇17日◇東京・お台場女子はパリオリンピック（五輪）代表の高橋侑子（33＝相互物産）が、2時間0分3秒で2連覇を果たした。第1種目のス...

Read more »

瀧本美織、『財閥復讐』主演も役どころに衝撃「絵理香様がですね、本当にすごいことをしている」俳優の瀧本美織（33）が4日、都内で行われたテレビ東京のドラマプレミア23『財閥復讐～兄嫁になった元嫁へ～』（1月6日スタート 後11：06～11：55）記者会見に登壇した。

Read more »

マギー「どこのお姫様！？」ピンク袖なしロングワンピ＆白ショーパン「魅力的美脚」ショット公開モデルのマギー（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。「TokyoE−Prix2025UPCX記者会見でした」と自動車レースのフォーミュラE世界選手権東京大会第8戦、第9戦（17〜18...

Read more »

お盆期間の高速道路渋滞、昨夏よりも大幅減少、鉄道・空の利用客は増加［新聞ウォッチ］東日本、中日本、西日本、本州四国連絡の高速道路4社が発表したお盆期間（8月7～17日）の交通状況によると、10km以上の渋滞は384回で前年に比べて8%減。このうち30km以上のいわゆる大渋滞は16回で、33%減と大幅に減少したという。

Read more »