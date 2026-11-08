青木源太アナ、関西ジュニアとUSJコラボ舞台裏を密着取材

青木源太アナウンサーがMCを務める『旬感LIVE とれたてっ！』が、関西ジュニアのUSJとのコラボステージ舞台裏を独占報道。STARTO ENTERTAINMENTの成長物語に迫る。

カンテレとフジテレビ系で放送されている情報番組『 旬感LIVE とれたてっ ！』のMC、 青木源太 アナウンサーが 関西ジュニア の活動に密着した特集を9日に放送した。この番組は月曜日から金曜日の午後1時50分に放送されており、今回はエンタメコーナーで 関西ジュニア の舞台裏を独占取材したドキュメントを視聴者に届けた。

取材の焦点は、『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』におけるユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）とのコラボレーションステージであった。このイベントは大阪の此花区にあるUSJで開催され、CDデビューを目指して日々進化を遂げる関西ジュニアが、その実力を試す重要な機会となった。

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青木アナが描くアイドルの成長物語

青木源太アナウンサーは、長年にわたり関西ジュニアを見守り続けてきた立場から、彼らの魅力を独自の視点で解説した。彼によると、STARTO ENTERTAINメント所属のアイドルたちの活動は、単なるパフォーマンスではなく、長い時間軸で見守るべき一大叙事詩のような物語である。未完成な部分も含めてその成長过程を楽しむことが、ファンとしての醍醐味であると語った。

青木アナは、自身も大学時代に進専攻していた歴史の視点を用い、アイドルを追うことを歴史を紐解く感覚に例えた。一人の人間がアーティストやパフォーマーとしてどのように成長し、エンタメ史に名を残していくのかを見守ることは、大河ドラマを観るような興奮を伴うものである。この見方により、点としての一瞬ではなく、線として継続的に彼らを見つめることの価値を強調した。

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新規古参の区別を超えた応援姿勢

ファンにとって重要な問題となる新規と古参の区別について、青木アナは必要ないと明確に述べた。自分がそのアーティストを好きになった時点から楽しむことが最も重要であり、そこから過去をさかのぼって楽しむことも自由である。他人と比較する必要は全くなく、ジュニアの時期から出会って応援を続ければ、楽しめる期間も十分にあると持論を展開した。

特に青木アナが注目すべき存在として挙げたのは関西ジュニア自身である。SUPER EIGHT、なにわ男子、Aぇ! groupなど、関西から全国へと羽ばたいた先輩たちの成功例を挙げながら、現在の関西ジュニアの中から将来的な全国的スターが必ず生まれると断言した。そのスターを発見できる希少性が、応援する大きな楽しさの一つになると語った。

KAMIGATA EXPO PARK FES 2026の規模と詳細

取材の対象となった『KAMIGATA EXPO PARK FES 2026』は、10月31日と11月1日の2日間にわたって開催された大規模なフェスティバルである。このイベントには、STARTO ENTERTAINMENTに所属する関西出身のアーティストが総勢77人も出演し、地域のエンターテインメントシーンを盛り上げた。USJ開業25周年という節目の年に実現した今回のコラボステージは、関西ジュニアにとって大きな足跡となった。

青木源太アナウンサーは、BSフジやカンテレで放送される『まいど！ジャーニィ～』などにもたびたび出演しており、関西ジュニアの成長過程を長年記録してきた。10月31日に放送された『とれたてっ！』では、彼らの活動を「一大叙事詩」「成長を楽しんでいく物語」と称賛し、スタジオの反応を呼び込んだ。月曜レギュラーのハイヒール・リンゴからは「肩の力を抜いて楽しもう」とツッコまれる場面も見られ、和やかな雰囲気で番組は進行した。

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番組とジュニアに共通する関西発の情報発信

青木アナは、自身がMCを務める『旬感LIVE とれたてっ！』と関西ジュニアの間にある共通点にも言及した。両者とも関西発の情報やエンターテインメントを全国に発信し、より多くの視聴者に知ってもらうことを目指すという点で全く同じ立場にあると説明した。全国放送の情報番組としては、まだ成長段階にあり、関西ジュニアとともにより大きな存在になることを目指していると意気込んだ。

青木アナが担当する『幕末源太』のコーナーのように、幕末ゆかりの地を巡って歴史的背景を掘り下げる姿勢は、アイドルの見方にも通じる。一つの物事を長い視点で捉え、その背景や物語の深掘りを行うことで、ファンや視聴者には新たな発見と感動がもたらされる。青木アナのこうした熱弁は、関西ジュニアの未来への期待と、メディアとしての責任感を表すものとなった。