青山学院大学陸上部の原晋監督が広島お好み焼店をオープン。箱根駅伝100回記念の10度目優勝へ、MARCH対抗戦や予選会通过者のレベル向上への対策を明かす。

青山学院大学 陸上競技部は、来年1月の第103回 箱根駅伝 で歴史的な節目となる10度目の優勝を目標に掲げている。今年1月の第102回大会で3年連続、通算9度目の優勝を果たした同大は、相模原市のキャンパス内陸上競技場で、 MARCH対抗戦 1万メートルに向けた集中的なスピード練習を行った。この練習は、22日に東京・町田のGIIONスタジアムで開催される対戦に向けた準備の一環である。

原監督の新店舗オープニングレセプション

練習前、原晋監督は東京・町田市で20日にグランドオープンする広島お好み焼き店「広島お好み焼 原ちゃん」のオープニングレセプションに出席した。同店は原監督がプロデュースを手掛けたもので、関係者やメディア向けに試食会が実施され、約30人の報道陣が集まった。原監督は満面の笑みで、「お好み焼き店の発表会でこれほど多くのメディアの方が集まったことはかつてない。今日は箱根駅伝の話は抜きで、お好み焼きの話だけでお願いしたい」と話した。広島で育った原監督にとって、お好み焼きは家族や友人、職場の仲間が鉄板を囲んで食べる「人が集まるときの味」であり、熱々の一品を楽しんでもらいたいとアピールした。このレセプション終了後、原監督は相模原キャンパスへ直行し、指導者としてのモードに切り替えて選手の走りを厳しく監視した。

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MARCH対抗戦と箱根駅伝の壁

MARCH対抗戦1万メートルは、箱根駅伝の大きな試金石となる大会である。一昨年は3人、昨年は5人の選手が27分台をマークしており、大学駅伝のレベルは年々上昇している。原監督は表情を引き締め、「今では、1万メートルで27分台、あるいは28分15秒以内の選手を10人そろえないと箱根駅伝では勝てません」と指摘する。この高精度なタイム基準を満たす選手を多数擁するかが、優勝への鍵を握っている。練習では、このハードルを超えるための強化が進められている。

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出雲駅伝失速と全日本駅伝での挽回

青学大の今季の学生三大駅伝は複雑な展開を見せた。10月12日に出雲駅伝が行われ、同大はまさかの関東勢最下位となる11位に終わった。しかし、第2戦の1日の全日本大学駅伝では4位まで成績を挽回した。原監督は「出雲の関東最下位から脱出できました。昨季は出雲駅伝7位、全日本大学駅伝3位で箱根駅伝優勝につながりました。今季もホップ、ステップ、ジャンプのつもりです」と前向きな姿勢を示した。出雲駅伝での不振をバネに、全日本駅伝での活躍が箱根駅伝への弾みになると期待されている。

早稲田大学との優勝争いと青学大の戦略

出雲駅伝と全日本駅伝では早稲田大学が快勝し、箱根駅伝で3冠に向けて王手をかけている状況だ。しかし、青山学院大学は直近12年間の箱根駅伝で9度の優勝を記録しており、強さを保っている。原監督は「早稲田大学は史上最強です。しかし、箱根駅伝では青学大には必勝パターンがあります」と語った。節目となる箱根駅伝での10勝目達成に向け、原監督は熱い意欲を燃やしている。両校の激突が、来年1月の大会でどのような展開を見せるのか注目されている。