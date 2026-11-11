青山、不育症で10カ月の闘い・子育て母としての強い決意

不育症を克服した青山、子育ての苦労と母としての強い決意を語る

24年8月に結婚を発表した青山さん、今年7月に長男の出産を公表。現在、長男は4カ月だという。2回流産が繰り返されると、 不育症 と言われるのがあります。青山さんは「私も不妊症ってよく聞くけど、 不育症 ってあんまり知らなくて。妊娠はするけど、育ちにくい」と話しました。「 不育症 にも何個か（タイプが）あるので一概に言えないけど、私はちょっと血が固まりやすい（タイプだった）。そのために、 妊娠中は毎日2回、自ら注射を打っていた」と言いました。

妊娠中に闘い

注射は出産の直前まで続いた。医者によると、「血がサラサラになる注射なので、そのまま出産しちゃうと血が止まらなくなっちゃう可能性がある。普通の人より2日前に入院して、注射を止めた状態で2日間モニターする。そこから出産っていう感じでした」という。2週間に1度は病院に通っていた。「どっちかっていうとそっちの方が安心というか。エコー写真が人より倍もらえる。安心は安心でしたね」と、ポジティブに捉えている。

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子育ての苦労と強い決意

青山さんは「どっかっていうとそっちの方が安心というか。エコー写真が人より倍もらえる。安心は安心でしたね」と話しました。「どうなるか分からない日々だったので、 毎回構えていた」という。夫も毎回号泣していた。夫は「うれしそうではあるけど、安心してないんだよね。子どもの健康を第一にして、どんなときでも家族全員で一緒に頑張ったと思います。また、子どもと一緒に笑って、心を満たすことはとても喜ばしいことだからです」と話しています。

母親としての強い決意

青山さんは「子育ては、いつでもできるようないって思うことが多かった。しかし今の私でなければならないことは、子どもを育てるためです。子どもを育てることで、今までの自分が成長したことも、実は自分自身の成長を証明するような意味でもある。それは今、私が子どもを育てていることと同じです。私自身の成長が叶っているように、これからも子どもを育てていければ幸せだと思います」と発言しています。

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夫婦の絆

夫は「毎回号泣していたので、（私は不安で）うれし涙を流せないままの10カ月だったので、夫が私の涙になってくれたというか、私のために泣いてくれたのが、凄いありがたかったですね」と話しました。この子ども誕生で、「この子が生まれたことをきっかけに、家族全員で一緒に笑って、心を満たすことができるようになったと思います」と夫婦の絆の深さを語りました。

子どもの健康を第一にする

夫は「子どもは、いつでもできるようないって思うことが多かった。しかし今の私でなければならないことは、子どもを育てるためです。子どもを育てることで、今までの自分が成長したことも、実は自分自身の成長を証明するような意味でもある。それは今、私が子どもを育てていることと同じです。私自身の成長が叶っているように、これからも子どもを育てていければ幸せだと思います」と言いました。