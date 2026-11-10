青学大が世田谷２４６ハーフマラソン制覇 創価大有馬が健闘

箱根駅伝選考会として重要な世田谷２４６ハーフマラソンで、青山学院大が優勝を独占。創価大の有馬貫太が６位と青学勢を除きトップで走り、今後の箱根駅伝への期待が高まっている。

箱根駅伝 （来年１月２、３日）に出場する各校にとって、メンバー選考会としての意味合いが強い重要なレースである 世田谷２４６ハーフマラソン で、箱根の第１０３回大会で節目の１０度目の優勝を目指す 青山学院大学 が、 古川陽樹 （１年）から５位までの上位を独占して優勝した。

古川陽樹が首位でFinish

青学大はレースの序盤から先頭集団を支配し、終始圧倒的なペースでゴールへ向かった。１年目の古川陽樹選手が優勝を果たし、その後ろをチームメイトが続く完全勝利となった。この結果は、箱根駅伝に向けてチーム全体の調子が非常に良いことを示すものであり、競合他校に大きなプレッシャーを与えた。

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創価大有馬の自己ベスト更新

そんな激戦の中、創価大学の有馬貫太（３年）が１時間３分２秒のタイムで６位となり、青学勢を除いたトップでフィニッシュして存在感を示した。有馬選手はレースの序盤から先頭集団に割って入り、後半もその勢いを落とすことなく力走した。レース後は充実した表情で振り返り、昨年の同レースでは最初に突っ込みすぎて後半で大幅に落ち込んだ反省を活かし、今回は落ち着いて最初から入って粘れたことが自信につながったと語った。

順調な練習が好成績に直結

学生３大駅伝の出走経験がない有馬だが、一昨年と昨年の夏合宿はケガで満足な練習を積むことができていなかった。今夏は合宿前に貧血になるアクシデントもあったものの、無理せずにできる練習をしっかり積み、栄養もしっかり摂ったことで故障もなく順調に練習が積めたという。今年は質より量に重きを置いたチームの方針もあり、走り込んできた夏の取り組みが今回のような結果につながっていることを自信深めている。

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創価大は過去最高の３位で手応え

創価大学は全日本大学駅伝（１１月１日）で過去最高の３位と躍進した。池邊康太郎主将（４年）は、出雲駅伝が９位で終わった後は正直やってしまったと思ったが、悪いところが明確なレースだったため、そこさえできれば自分たちの力を出せるとミーティングで話していた。その通りに走り３位という結果が出たことで、それが証明されたと手応えを口にした。

主力以外が自己ベストで成長

主力の活躍に加え、箱根駅伝でメンバー入りを狙う有馬や、８日の日体大長距離競技会兼ニッタイダイ・チャレンジ・ゲームズ（ＮＣＧ）では男子５０００メートルで齋藤一筋（３年）が１３分３８秒６２で自己ベストをマークするなど力走した。池邊主将は、出雲駅伝や全日本大学駅伝に出なかったメンバーが自己ベストをずっと更新できており、新しい人材がどんどん出てきていることを大きいと評価している。

全日本３位でもまだ仕上が途中

池邊康主将は、全日本は３位でもまだまだだと自分たちは思っていると語り、まだまだ仕上がっている途中であると位置づけた。面白いチームだと考え、ここからさらなる高みを目指していきたいと意気込みを語った。箱根駅伝への選考争いは引き続き熾烈を極め、各チームがその実力を示す場となることが期待されている。