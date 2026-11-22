第１０３回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、中大（同５位）、法大（同予選会敗退）と予選会で敗退した立大（同２０位）、明大（同予選会敗退）の５校が参戦。１万メートルの公認レース

第１０３回 箱根駅伝 （来年１月２、３日）に出場する青学大（前回優勝）、中大（同５位）、法大（同予選会敗退）と予選会で敗退した立大（同２０位）、明大（同予選会敗退）の５校が参戦。１万メートルの公認レースを４組行い、各校上位１０人の合計タイムで争った。

各校の主力選手が出場した最終４組は中間点の５０００メートルを１４分ちょうどで通過。 青学大の飯田翔大（かいと、３年）が２７分５２秒７２（記録は速報値）で優勝した。 青学大の小河原陽琉（３年）も自身初の２７分台となる２７分５７秒７６でゴールした。 原晋監督（５９）は「ほんの数年前は１万メートルで２８分台を何人そろえられるか、という話をしていましたが、今は２７分台を何人そろえられるか、という時代になりました」と、レベルアップが著しい大学駅伝界を評価した。

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ＭＡＲＣＨ対抗戦は、ブランド校として知られる「ＭＡＲＣＨ（マーチ）」（明大、青学大、立大、中大、法大）が箱根駅伝の前哨戦として臨んだ。 今回、本戦出場権を逃した立大、明大は次回の箱根駅伝を目指して力走した。 ファンや応援団がトラック近くで応援し、各校のスクールカラーのレーザービームが飛び交う派手な演出が特長。 原監督、中大の藤原正和監督（４５）ら各校の監督のほか、青学大の前々年度主将の田中悠登さん、前年度主将の黒田朝日（現ＧＭＯインターネットグループ）が会場実況を行い、さらにレースを盛り上げた。

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優勝校に３０万円、２位校に２０万円、３位校に１５万円、４位校に１０万円、５位校に５万円のチーム賞のほか、個人１位に３万円、個人２位に２万５０００円、個人３位に２万円などの奨学金も設定されている。 大会発起人の原監督は「学生スポーツにお金なんて、という否定的なご意見もありますが、今の時代、頑張った選手に対して、ご褒美があってもいいと思います」と持論を展開した。