東京都の孤島・青ヶ島を訪れた出版プロデューサーの高須基仁は、絶景の星空に心を打たれる。村長から、島ゆかりのタレント篠原ともえが天体ファンとして活躍していることを聞き出し、彼女の星への愛情と多様な才能に驚き、心の高揚感を味わったエッセイ。

東京都でありながらまさに“絶海の孤島”の 青ヶ島 に行ってきた。 八丈島の南約６０キロに位置する 青ヶ島 は、二重カルデラの周囲に集落があり、島の周囲は切り立った崖。 私はヘリコプターで訪れたが、約１００人の村民が暮らす島にホテルはなく、菊池利光村長の奥さんが経営する民宿でお世話になった。

夜、「満天の星がきれいですよ」と村長夫妻に促され、見上げた星空に息をのんだ。 まさに、星が降っているようで、妙に心が洗われた。 いま、平昌五輪では北海道や長野の小さな町から頑張って世界記録に挑む選手にスポットが当たっている。 この青ヶ島ゆかりの有名人として村長の口から出たのは、意外にもタレントの篠原ともえの名だった。

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「お母さん、そしておばあちゃんの故郷であるこの島を篠原さんも訪れたことがあるんです」 篠原の祖母が生産する芋焼酎「青酎」は、希少な酒として知られている。 篠原ともえといえば、１９９０年代にファッションリーダーとしてシノラーブームを巻き起こし、音楽番組「ＬＯＶＥ ＬＯＶＥ あいしてる」では、ＫｉｎＫｉ Ｋｉｄｓや吉田拓郎と共演。 筋金入りの拓郎ファンの私は今もカラオケで「全部だきしめて」を歌っている。