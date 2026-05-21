霧尾ファンクラブ、TVアニメ放送開始とエンディング主題歌コラボムービー公開

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」放送開始とエンディング主題歌であるa子「ハーモニー」とのコラボムービーが公開された。アニメ映像や台詞をふんだんに使用し、普段軽快な会話を繰り広げる三好藍美、染谷波の関係性にフォーカスした内容となっている。

霧尾くんが好きで、彼の存在に喜びを感じていた。 しかし、彼が誰なのかを知らず、彼の存在に惹きつけられるのは、とてもつらい。 霧尾くんとの日常を想像しながら、ハンバーガーや相合傘、皿割り、身体中のほくろを探しに行く旅など、様々な夢を膨らませている。

霧尾くんとの出会いを国民の祝日にしたい。 藍美と波、大好きな人の話をする、2人だけの大切な時間。 そんな日常が、いつまでも続くと思っていた。 一方通行な想いの連鎖は、私たちの日常を変えていく。

霧尾ファンクラブ放送形態はTVアニメ。2026年4月2日（木）～MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズムTURBO”枠にて放送される。 キャストは三好藍美：稗田寧々染谷波：若山詩音霧尾賢：梶原岳人満田充：広瀬裕也桃瀬隼斗：小笠原仁村岡皐月：伊藤彩沙田代星羅：和泉風花教師：杉田智和藍美の祖父：立木文彦望の母：能登麻美子店長：小西克幸小学生の霧尾：日笠陽子望：華成結結愛：芹澤優スタッフ原作：地球のお魚ぽんちゃん「霧尾ファンクラブ」（リュエルコミックス／実業之日本社刊）監督：外山草シリーズ構成・脚本：皐月彩アニメーションキャラクターデザイン：林奈美メイン原画：貞方希久子美術設定：滝口勝久(スタジオちゅーりっ...

TVアニメ「霧尾ファンクラブ」とエンディング主題歌であるa子「ハーモニー」の、「霧尾ファンクラブ×a子コラボムービー」が公開された。 アニメ映像や台詞をふんだんに使用し、普段軽快な会話を繰り広げる三好藍美、染谷波の関係性にフォーカスした内容となっている。 藍美と波や、ふたりを取り巻く登場人物たちの想いが交錯する、まさに”青春群像劇“と言える「霧尾ファンクラブ」の一面が、エンディング主題歌のa子「ハーモニー」とのシナジーでより儚く美しく描き出された映像となっているので、ぜひチェックしていただきたい





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霧尾ファンクラブ TVアニメ A子 ハーモニー コラボムービー

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