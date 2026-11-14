霜降り明星・粗品がエリザベス女王杯予想公開 本命は16番アクアヴァーナル

お笑いコンビ霜降り明星の粗品が14日、YouTubeでエリザベス女王杯の予想を公開した。本命に16番アクアヴァーナルを据え、3連複など1万円枠の買い目を披露した。

お笑いコンビ「 霜降り明星 」の粗品（33）は14日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、15日に 京都競馬場 で開催される エリザベス女王杯 （G1、芝2200メートル）の予想を公開した。彼はこのレースで、ローズステークスの3連単以来となる9週ぶりの的中を狙うと明言している。この重賞競馬における牝馬最強決定戦への期待感の高まりと共に、彼の選んだ本命馬と買い目が注目を集めている。

粗品が最初に挙げた本命馬は16番のアクアヴァーナルである。彼は「ぎりぎりまで悩んだが、展開予想からこの馬を選んだ」と振り返り、同馬の戦績と強みを解説した。アクアヴァーナルは他の牝馬とは全く異なる路線を進んできたとし、牡馬の一線級相手でも重賞未勝利ではあるものの、ここで通用しないとは考えられないと分析した。過去の実績として、クロワデュノールらが出場した5月の天皇賞・春では0秒2差の4着と好走した実績があることを挙げている。

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スタミナ面での強さも評価のポイントだ。粗品は「スタミナ勝負では牝馬NO・1は間違いない」と断言し、長距離で真価を発揮するポテンシャルを秘めているとした。また、好位や逃げなど自身のペースが「はまれば勝機は十分にある」と前向きな見通しを示した。対抗馬としては、7番のカムニャックを取り上げ、堅実な選択肢として候補に挙げた。この二頭を中心に据える形で、今後の展開を読んでいる様子が伺える。

馬券の買い目については、恒例の「1万円企画」として具体的な枠組みを明らかにした。まずは3連複で7番と16番の2頭軸を組み、11番と15番にそれぞれ1000円ずつ注ぎ込む形で2000円を投入するプランを提示した。さらに別の3連複では、15番と16番の2頭軸を組み、1番、6番、7番、9番、11番、12番、13番、18番に各500円ずつ配分し、合計4000円の投資額を設定している。これに加えて、7番と16番の2頭軸で1番、6番、9番、11番、12番、13番、15番、18番に各500円ずつ投じる4000円の買い目も提示された。

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動画の結びでは、粗品が自身のギャンブル生活に関する強い願望を込めたコメントを寄せた。彼は「マイ億君」と名乗り、スロースタートではあるものの勝ちたいと訴えた。しかし、現在は「マイナス6億円君」と自嘲気味に称し、この生活に終止符を打つ決意を示している。2026年をまずプラスで終え、2027年を迎えたいという希望を「本当にそう思っています」と力強く語り、視聴者に思いを伝えた。この発言からは、長引く連敗による精神的な重圧と、立て直したいという切実な願いが感じられる。

現在の重賞予想の実績を見ると、G2を含めれば12連敗中と不振が続いている状況だ。菊花賞の頃から「マイナス6億円君」として活動を始めて以来、的中は出ていないという事実がある。さらに、日曜日の京都競馬場では雨が降る予報が出ており、道悪への懸念や荒れ模様が想定される。こうした不利な条件を整えるファンも存在する中で、粗品の予想に光が差すかどうか注目される。牝馬最強決定戦の結果は、予想の的中与否ともに関連し、大きな話題を呼ぶことになりそうだ。