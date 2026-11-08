霜降り明星粗品がアルゼンチン共和国杯で1200万円超のハズレ 12連敗の危機

お笑い芸人粗品がアルゼンチン共和国杯の予想で1206万5300円という超高額配当のハズレを喫し、重賞連敗数が12に拡大した。詳細な状況と今後の展望を解説。

お笑いコンビ「 霜降り明星 」の粗品（33）が、8日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、前日に開催された 中央競馬 の重賞レース予想を振り返った。8日の動画の中で、粗品は7日に公開した アルゼンチン共和国杯 の予想が的中せずに、8週連続でハズレとなったことを明かした。この結果により、同コンビの重賞連敗記録はさらに悪化している。

1206万円超の高配当と本命馬の惨敗

粗品が7日に本命馬として指名したのは、ファイアンクランツであった。しかし、レースの結果はこの予想を裏切るものとなった。1着にはファミリータイム（16番人気）、2着にホーエリート（13番人気）、3着にメイショウゲキリン（12番人気）が入り、3連単の払い戻し金額は1206万5300円に達した。この金額は、JRA重賞レースの歴代2位という衝撃の超高額配当となった。ファイアンクランツは後方待機策を取ったが、上がり勝負となったレース展開の中で8着に終わるのが精いっぱいだった。

Also read レイズ、走れるメッシュホイール「ボルクレーシングRE27」や「ZE40 TIME ATTACK」の4代目など最新ホイール初公開

予想動画での違和感と荒れた展開

粗品は自身のYouTube動画の中で、レース展開について「むちゃくちゃ荒れたんやなあ。ちょっとびっくりするぐらいですね」と述べ、予想の難しさと結果への驚きを口にした。7日の土曜日に公開された動画内では、「変な馬みんなで応援しましょう」といった、本命馬の撤回とも取れる曖昧なコメントを残していた。しかし、実際の結果は2桁人気馬が上位を独占するという、ファンや視聴者が呼びかけた言葉が「現実」になったような展開となった。この予想ミスにより、粗品は自身の予測力が限界に近づいていることを痛感させられている。

Advertisement

12連敗という長丁場の不運と記録

今回のハズレにより、粗品の重賞予想連敗数は12に拡大した。直近では8日に京都競馬場で施行されたみやこステークス（G3、ダート1800メートル）でも予想をスキップしていたが、その前のレースも含めれば、ほぼ2ヶ月間にわたって的中から遠ざかっている。9月13日に施行されたローズステークスで3連単を的中させたのが最後の成功例であり、その直後に同じ日に15分遅れて発走したセントライト記念も含めれば、12連敗という厳しい記録が積み重なっている。この長期的な不運は、ファンや視聴者にとって大きな話題となっている。

G1レースの連続施行と今後の展望

今後は、来週のエリザベス女王杯から12月27日の有馬記念まで、G1級レースがひたすら連続して施行される。この期間に当たる長丁場の中で、粗品は当たりの出ない長いトンネルから抜け出すことができるかが注目される。ファンや視聴者は、次回となる14日土曜夜の本命馬発表を待ち望んでおり、粗品の次の予測がどのような結果をもたらすのか、大きな関心が寄せられている。このG1ラッシュの中で、粗品が再起を果たせるかどうか、目が離せない状況が続く。