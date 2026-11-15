霜降り明星粗品、エリザベス女王杯で11万4200円的中

お笑いタレントの粗品がYouTubeで公開したエリザベス女王杯の予想が的中し、投資2000円で払い戻し11万4200円を獲得。生涯収支マイナス6億円から初当たりとなった詳細を解説。

お笑いコンビ「 霜降り明星 」のメンバーである粗品は、15日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、前日14日に開催された エリザベス女王杯 （G1、芝2200メートル、京都）の結果を振り返った。このレースでは、3連複の予想がドンピシャで的中し、過去9週ぶりに的中の光が差した。

粗品は菊花賞から登場した「生涯収支マイナス6億円君」として知られるが、このエリザベス女王杯での的中は同企画において初の当たりとなった。結果に喜んだ粗品は「気持ちいいね」と得意げな様子を示し、ファンや視聴者に自身の成功をアピールした。

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的中した馬券と配当金の詳細

馬券戦略については恒例の「1万円企画」を活用し、エリザベス女王杯で3種類の3連複の買い目を公開した。的中した組み合わせは（7）番人気カムニャック、（15）番人気ラフターラインズ、（16）番人気アクアヴァーナルの3頭であり、これら3頭は公開した3種類すべてに入っていた。

各頭に対する投資額は1000円、500円、500円で、合計2000円の投資だった。この投資に対し、払い戻し額は5710円となり、計算上は11万4200円を手にしたことになる。粗品自身はこの結果に対して「これ、すごいな正直」と自画自賛し、その幸運と洞察力を称賛した。

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レース展開と馬の評価

レースの結果について、粗品が本命に指名した3番人気の（16）アクアヴァーナルは先行して3着に粘り込んだ。対抗馬に取り上げた1番人気の（7）カムニャックは2着に入線した。そして、このレースの勝者は7番人気の（15）ラフターラインズだった。

動画内での語りに拠れば、馬券の予算は1万円で収めているとしている。粗品は「1万円が11万円って言ってるけど、俺のキャパやったら全然1レース、例えばな100万とか賭けるから俺。ということは今、1000万を手にした男かもしれんで」と冗談めかして発言した。

この発言は、本来の予算規模や自身の賭け方の規模感から、実際にはさらに大きな金額が動いていた可能性を示唆するものとして受け止められている。視聴者にとっては、そのユーモアと実力を兼ね備えた発言が話題となった。

成績回復と今後の展開

この的中により、粗品の予想成績には明るい変化が訪れた。ローズSの3連単的中を最後に、G2を含めた重賞予想では12連敗という不振が続いていたが、ようやくこのストップを切った。また、26年のJRA・G1予想成績は4勝目となり、昨年の3勝（21敗）を11月の時点で上回る好調さを見せている。

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粗品は動画の最後に「年内にこの当たりはでかい。回収率もちょっと復活するから。今年のマイ億君はひと味違いますから、みなさん見ててください、は～い」と今後の展開に自信を示した。しかし、同時に「僕は競馬を引退しますが、来週もまた見てください」と、どっちつかずの発言で動画を締めくくった。

来週注目されるのはマイルCSである。2週連続的中となるかどうかが注目点となっており、21日土曜夜発表の本命馬が大きく注目されている。今後の予想とレース結果に、ファンと視聴者の関心が集まっている。