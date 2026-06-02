震災の現場で取材を続ける記者

奥村は益城町にある自宅で激しい揺れに襲われ、室内はめちゃくちゃになった。しかし、息子と合流し、役場で落としてもらい、家に帰る二人を見送った。奥村は一人で取材を始め、被害が大きかった馬水地区を車で回っていた。浪床は、強い余震が起こるたび、ハンドルを強く握りしめていた。十五日朝刊の降版は一時頃に終わっていたが、浪床は夕刊に向けた情報収集を続けていた。

奥村は 益城町 にある自宅で激しい揺れに襲われた。 倒壊は免れたものの、室内はめちゃくちゃになった。 外出していた息子を妻と迎えにいこうと家を出るとき、ラジオの ニュース で 益城町 が震源だと知った。

本社からの指示は「十五日夕刊まで現地デスクを務めろ」。 無事、息子と合流し、自分は役場で落としてもらい、家に帰る二人を見送った。 役場の外にある駐車場の一角が非常用ライトで煌々と照らされている。 どうやらここが「災害対策本部」らしい。

防災服を着た多くの人間がいる。 奥村と顔見知りの町役場職員の姿も見えた。 二台設置されたホワイトボードには、町内の被害家屋の住所、生き埋め者など細かな情報が書き出されていた。 本社からの応援部隊はまだ現場入りできていない。

奥村は一人で取材を始めた。 浪床は、被害が大きかった馬水地区を車で回っていた。 強い余震が起こるたび、ハンドルを強く握りしめる。 十五日朝刊の降版は一時頃に終わっていた。

しかし、浪床は夕刊に向けた情報収集を続けていた。 今回、自ら現場に向かったのは、少しでも両親の近くにいたかったからだ。 浪床の父親は数年前に脳梗塞を患い、身体が不自由だ。 最悪の事態が何度も脳裏をよぎった。

それでも取材を続けた。 救出される人、搬送される人。 雑観をメモに取り、沢山の人に話を聞き、本社にデータを送り続けた





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