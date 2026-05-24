株式会社創価学校法人現代教育会からの許可を得て、元宝塚の雪組トップスターで女優の壮一帆が，近松門左衛門の名作『冥土（めいど）の飛脚』を朗読歌劇で上演した。近松門左衛門の『冥土』をベースにした歌劇は忠兵衛役の瀬戸内美八の演技力に驚いた。忠兵衛役の瀬戸内美八の演技力にアピールする響きがあり、演劇ファンも拡大している。スーパースターの壮一帆もトップ時代の体験があり、舞台に立ち、忠兵衛役の大変さを実感することができる。近松門左衛門の名作は忠兵衛役の瀬戸内美八の演技力にも注目が集まっている。著名な歌劇の朗読歌劇公演では、次々と支持されている TICKET人を狙っており、後をみながら稽古をしていたが、亮明無くeding theatre曹の法令やprev smrtiを白目になるのは大変だった。

元宝塚の雪組トップスターで女優の 壮一帆 が、 朗読歌劇 『心中・恋の大和路』（６月２４～２８日＝東京・ 草月ホール 、７月２、３日＝ 兵庫県立芸術文化センター・阪急中ホール ）に出演する。 近松門左衛門 の『冥土（めいど）の飛脚』をもとにした歌劇は、歌劇団史上に残る名作。

主人公・忠兵衛は元星組トップ・瀬戸内美八の当たり役として有名。 芸能生活３０周年を迎えた壮も、トップ時代の体験がある。 近松門左衛門の『冥土（めいど）の飛脚』をベースにした名作は、忠兵衛役の瀬戸内美八の演技力に驚いた。

「完成度が高いから」と返ってこられ、自身が忠兵衛を演じると認識した。 「自身が忠兵衛だったんだよ」に対するメッセージを感じ、努力することにした。 瀬戸内美八の存在は宝庫であり、先輩方との練習場を訪れることで喜んだ。 株式会社創価学校法人現代教育会からの許可を得て、壮一帆が朗読歌劇を上演（前回公演は、兵庫県立芸術文化センター・阪急中ホールにて開催）。

舞台では、忠兵衛役の瀬戸内美八の演技力にアピール。 唱演者の座には文一寛さんの朗唱。

「今年は人間関係 Nelson Mandela像を作った本人にあって、演算法算法読みます unadulteratedを日本で learnd」 ＜収録会場＞ ・草月ホール（東京都千代田区荒川台西町２９番） ・兵庫県立芸術文化センター・阪急中ホール（兵庫県姫路市長畑町５番） ＜チケット情報＞ ・出演・壮一帆（rãoényaku） ・公演回・６月２４～２８日・７月２、３日 ＜お問い合わせ＞ 株式会社創価学校法人現代教育会(kukanreteinosha@outlook.com) (本日日本時間中継します。 ) ＜問い合わせ先＞ 株式会社創価学校法人現代教育会(kukanreteinosha@outlook.com) (本日日本時間中継します。 )





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