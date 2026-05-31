雨音が植物の発芽を促す

研究者たちは、雨音が植物の発芽を促すことで、種子の成長を促すことができることを発見した。雨音が植物のスタトリスを揺り動かすことで、種子の発芽を早めることができたという。さらに、雨音が細胞内の物質拡散を促すことで成長をさらに後押ししている可能性も指摘された。

植物には重力を感知するための精巧な仕組みが備わっている。 その仕組みを担う平衡細胞（重力の方向を感知する特殊な細胞）は、「 スタトリス （アミロプラスト）」と呼ばれる色素体を含んでいる。

スタトリスはデンプンを多量に貯蔵していることから、周りの細胞質（核を除く細胞内を満たす部分）よりも高密度で重い。 種子の成長は、このスタトリスが揺さぶられることで促されることが、これまでの研究でわかっている。 そこでマクリスらの研究チームは、自然界でスタトリスを揺り動かすだけの強度をもつ音は何なのかという点に着目した。 その候補として浮かび上がったのが雨音だ。

水は空気より密度が高いので、同じ雨粒でも水中では桁違いに大きな圧力波が発生する。 マクリスによると、雨粒の衝撃発生地点から数センチ以内にある種子が水中や土の中で受ける音圧は、空気中でジェットエンジンから数メートルの距離にあるときに相当するほど大きいという。 研究者たちは今回、雨粒による音波がスタトリスを揺り動かして種子の成長を促しているという仮説を検証するために、浅い水田で育つコメの種子を使った実験を試みた。

約7,860粒のコメの種子を浅い水槽に沈め、一定のペースで水滴を落とし続けた種子と、雨音に晒されない以外は同一条件に置いた種子の発芽速度を比較したのだ。 なお、水滴の大きさと落下の高さを変えることで、弱い雨や強い雨といった様々な条件を再現したという。 実験の結果、雨音に晒された種子は対照群と比べて24〜37%も早く発芽することがわかった。 この効果は雨音が大きいほど、すなわちスタトリスの変位が大きいほど顕著だった。

一方、音が非常に小さい条件では効果はほとんど確認されず、スタトリスを動かすためには一定以上の大きさの音が必要であることも示された。 特筆すべきは、発芽の加速効果が土や水の表面からおよそ5cm以内の浅い場所に限られていた点である。 雨音は伝わるにつれて急速に弱まることから、深い場所にある種子にはスタトリスを揺り動かすほどの音圧が届かないのだ。 この5cm以内という範囲は、コメをはじめ多くの植物の種子が発芽しやすく、芽が地表に出るのに適した深さとも一致している。

さらに研究チームは、水滴が生む物理的な振動がスタトリスを揺り動かすのに十分な強さかどうかを確かめるために、雨粒の大きさと終端速度（落下する物体が最終的に達する一定の速度）から雨音の振幅を算出した。 雨音によって水中や土中の種子が揺さぶられる程度や、振動が個々の細胞内の微小なスタトリスに及ぼす影響の度合いを導き出したのだ。 計算結果は、コメの種子を使った実験結果と見事に一致していたという。 このことから、種子は雨音を通じて自らが位置する深さを感知し、発芽に適した環境かどうかを判断していると、研究者たちは結論づけた。

これは深すぎる場所で発芽して枯れてしまうリスクを回避するための進化的な適応であると考えられる。 さらに、雨音が細胞内の物質拡散を促すことで成長をさらに後押ししている可能性も、研究者たちは指摘している。 スタトリスの動きが細胞質の流動を引き起こし、成長にかかわる物質が拡散されるという仕組みだ。 この拡散効果は、雨音の周波数成分のうち1kHz（1,000Hz）以下の帯域が支配的であることも確認された





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