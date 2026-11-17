覆面ホラーミステリー作家雨穴氏の新作『雨穴の家』が発行部数30万部を突破。歴史と小説を融合した新ジャンルの魅力と、作者が語る成功の秘訣とプレッシャーへの向き合い方。

覆面ホラーミステリー作家の雨穴氏が、11月13日に 双葉社 から発売した新作『 雨穴の家 』が、重版10万部を決定し、発行部数30万部を突破したと発表した。本作品はヒストリーと小説を融合させた新ジャンルの異色作であり、発売から間もなく完売店が続出している。著者の雨穴氏は、過去10年間の活動記録を振り返る体裁を取りつつ、随所に隠された謎や伏線が読み進めるうちに一つに繋がり、書き下ろしのミステリー小説へと展開していく構造となっている。

歴史と小説の融合による新ジャンル創出

雨穴氏はこれまで『変な家』や『変な絵』『変な地図』など、間取り図や地図、絵といった仕掛けを駆使して読者を魅了してきた。今回の新作は、それらの作品を通じて真相を暴いてきた謎追及者である「雨穴」という存在自体が最大の謎ではないかという着想から始まった。著者は、自身が謎を追う側だった過去の活動や作品の中に隠された伏線が、最終的に一つの物語として繋がる「変則小説」のような体験を創出したいと考え、本作の構想を練ったのである。

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本作は全ページカラーという新たな試みを取り入れ、スマホのような横書きレイアウトを採用している。約300点以上に及ぶ間取り図、イラスト、図版、写真などを極限まで立体的に配置し、絵本のように気軽に読み進められるデザインに仕上げた。著者は、小説という基本形式を守りつつ、読者の頭の中で世界を想像させるための「読み心地」に重点を置き、漫画や絵本を読むような感覚で没入できる体験を作りたいとの意向を示している。

編集協力と「アヤシさ」を追求する創作哲学

本作の制作にあたり、雨穴氏は編集者と頻繁にコミュニケーションを取りながら進めた。3日に1回程度電話を行い、構成や展開について確認を繰り返した。また、作品内の古いパソコンや電話といったアイテムの選定においても、ビジュアルのインパクトや「えらい機械」という強さが重要であるという著者のこだわりが反映されている。これらの細部への配慮により、手作り感あふれる独特の世界観が構築されている。

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著者は、エンタテインメントにおいて「真実」や「事実」が必ずしも重要ではないと語る。フィクションの面白さは、本当のことか作り話かわからないような「アヤシさ」にあり、人々が感じ恐怖や面白さを感じる根源は、事実そのものではなく、その怪しさにあると分析している。本作は、雨穴史上もっとも変な本となることを目指し、数百年前に遡る惨劇の真相と『変な家』との関連性を解き明かす、新しい形のミステリー小説として仕上がっている。

プレッシャーの緩和とライバル不在の境地

前作『変な地図』は2026年のオリコン上半期BOOKランキング文芸書ジャンルで2度目の1位を獲得し、村上春樹氏や東川篤哉氏に次ぐ史上3人目の快挙を成し遂げた。しかし、雨穴氏は去年をピークとして、数字のプレッシャーに縛られるよりも、記録が途絶えても構わないから多くの作品を生み出す方針に転換した。ライバルが存在しない领域を目指しており、もし同様の形式でより面白い作品が現れれば、その分野を譲る覚悟でいるという。

また、著者はこれまでのように完全な覆面としてのシニカルなキャラクターにとどまらず、本作では主人公「栗原さん」を通じて、雨穴氏自身の優しい面やナイーブな部分、おちゃめな性格も描写されている。これまでの『変な絵』の350万部突破や41の国・地域での翻訳出版という世界的ヒットの中で、著者は「素」を見せることと「隠すこと」のバランスを再考し、巧妙に隠して見せるコントロールこそが、読者からの親しみを引き出す鍵であると結論づけている。本作品は、そんな著者の進化と創作の情熱が凝縮された集大成となっている。