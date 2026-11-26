パンクロックバンド・Hi-STANDARDの難波章浩が26日、都内で行われた映画『NOFX：40 Years of Fuckin’ Up』（12月4日公開）公開記念トークイベント付き先行上映に登壇。…

パンクロックバンド・Hi-STANDARDの難波章浩が26日、都内で行われた映画『NOFX：40 Years of Fuckin’ Up』（12月4日公開）公開記念トークイベント付き先行上映に登壇。

バンドにとっての“ゴッド”に感謝した。 本作は、1983年にカリフォルニアで結成され、90年代に世界中で勃発した、いわゆる“メロコア”ブームの中心バンドであり、数多の人気バンドを輩出したパンクレーベル・FAT WRECK CHORDSの主宰であるハードコアパンクバンド・NOFX（ノーエフエックス、通称：ノーエフ）のドキュメンタリー映画。 トークイベントで難波は、ノーエフとの出会いから、Hi-STANDARD結成時のコンセプトについて説明。

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「Hi-STANDARDにとって、2大ゴッドがいるんですよ」とし、「とにかく早いビートにメロディックな、メロディアスなバンド作りたいってところ始まってて…」と、ノーエフとスナッフ（イギリスのパンクロックバンド）に影響を受けたことを熱弁した。 その後も難波のトークは止まらず、関係者が止めに入るもそれも振り切りトークを展開。 先行上映の時間が迫るなか、難波は「僕たちが今あるのも、本当NOFXのおかげ」とし、NOFXの日本ツアーに参加した際の話として「僕たちはつねちゃん（恒岡章）が亡くなって、ZAXがサポートで来てくれるわけですよ。