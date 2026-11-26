パンクロックバンド・Hi-STANDARDの難波章浩が26日、都内で行われた映画『NOFX：40 Years of Fuckin’ Up』（12月4日公開）公開記念トークイベント付き先行上映に登壇し…

パンクロックバンド・Hi-STANDARDの難波章浩が26日、都内で行われた映画『NOFX：40 Years of Fuckin’ Up』（12月4日公開）公開記念トークイベント付き先行上映に登壇した。

本作は、1983年にカリフォルニアで結成され、90年代に世界中で勃発した、いわゆる“メロコア”ブームの中心バンドであり、数多の人気バンドを輩出したパンクレーベル・FAT WRECK CHORDSの主宰であるハードコアパンクバンド・NOFX（ノーエフエックス、通称：ノーエフ）のドキュメンタリー映画。2024年、惜しまれつつも40年余りの活動に終止符を打った彼らの結成から続いた破天荒すぎるバンドの歴史、メジャーレーベルに媚びることなく、若者からの圧倒的な支持を手に入れ、成功をつかんだ中でこれまで語られることのなかったメンバーの健康問題、バンド内部の対立と軋轢（あつれき）、そして輝かしいラストツアーをやり遂げるまでの軌跡に密着。 さらには数々の盟友であるバンド仲間、関係者の証言でつづるまさにNOFXの40年以上の活動の集大成となっている。

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トークイベントで難波は、ノーエフとの出会いから、Hi-STANDARD結成時のコンセプトについて説明。