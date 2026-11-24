グーグルの「Gemini」チームは、山火事などの状況を追跡するアプリを提供するWatch Dutyとの新たな協業の成果を発表した。

」で実地に試された。 Watch Dutyによると、このとき同サービスは初めて夜間に緊急通知「Critical Alert」を配信した。 きっかけは、米国の緊急通報番号911への通報を受けて無線で流れた出動指令だ。

雑音でほとんど聞き取れない音声を、Geminiのツールが30秒未満で文字起こしした。 こうした支援は、Watch Dutyが影響を受ける地域の住民に警報をより早く届けるのに役立つ。 現場の対応要員にとっても、地図の更新精度を高め、状況を的確に把握した上で判断する助けになる。

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「洪水の情報が無線で伝えられた場合にも、このツールは同じように対応できる」と、Watch Dutyの共同創設者で最高技術責任者（CTO）のDave Merritt氏は述べた。 「災害の種類を問わず、現場の対応要員から、状況をより詳しく把握するためにWatch Dutyを使っているという声が毎日届く。 特に複数の郡にまたがる災害で利用されている」 Watch Dutyで情報収集を担うのは、現役または引退した消防士ら、災害の初動対応を経験した人たちだ。

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人の耳では最大20系統の無線を監視できるが、雑音が入ったり、専門用語が早口で飛び交ったりすると、内容を把握しにくくなる。 Geminiの開発チームは、Watch Dutyが蓄積していた2万時間を超える無線の録音を使ってAIツールを学習させた。 一般的な辞書や、AIの学習によく使われる書籍には載っていない消防の専門用語も認識できるようにするためだ。

「このツールが聞き取りの負担を引き受けることで、Watch Dutyのボランティアは、火災の発生を確認し、住民がまだ行動を起こせるうちに警報を届けるという最も大切な仕事に集中できる」と、Googleのプロジェクトチームを率いるStephanie Chew氏は述べた。 山火事の警報と無線の文字起こしはどう改善したか