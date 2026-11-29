「障害者の働く場所や業務が、ほかの一般社員のものと乖離している。そんな状況は社会連帯の考え方に反している」厚生労働省・障害者雇用対策課の河村のり子課長がそう批判するのは、農園やサテライトオフィスなど…

厚生労働省・障害者雇用対策課の河村のり子課長がそう批判するのは、農園やサテライトオフィスなどの就業場所を企業側に貸し出し、そこで障害者を働かせる「雇用支援ビジネス」だ。 障害者の法定雇用率の上昇に伴い、利用企業が急増している。

こうした動きを受け、厚労省は雇用支援ビジネス業者の届出制・登録制導入の検討を始めた。 業者の実態を把握した上で、雇用の「代行」を請け負うような悪質業者に指導したり、登録を取り消したりできるようにする狙いだ。2027年の通常国会に関連法案の提出を目指す。 法改正と並行して、厚労省は企業や業者向けのガイドライン策定も進めている。 企業が責任を持って障害者を活躍させるための「雇用の質」の基準を示すため、障害者雇用分科会で議論を重ねる。

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今年8月の分科会で厚労省が示したガイドライン案では、業者に対して、利用企業が適切に雇用管理を行えるよう後押しを求める。 具体的には、利用企業の事業に役立つ業務の切り出しや、障害者の能力に応じた多様な就業場所・業務内容の提案などだ。 障害者の孤立を防ぎ企業との意思疎通を促すため、障害者、利用企業、業者の3者による定期面談の実施も盛り込む。 利用企業に対しては、雇用管理を業者に丸投げせず主体的に関与することを強く求める。